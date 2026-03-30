Unterhaus-Goalie erzielte in einem Spiel drei Tore

Buenos dias! Im Winter verpflichtete Kärntner-Liga-Klub Spittal den Argentinier Ariel Benjamin Sequeira. Der 20-Jährige stammt aus Santa Fe, reiste am Sonntag über Buenos Aires nach Venedig und von dort in die Lieserstadt. Mit einem Touristenvisum darf er drei Monate in Kärnten bleiben, könnte schon ab Samstag in Matrei bei der Mission Klassenerhalt mithelfen.