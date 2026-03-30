Unterhaus-Goalie erzielte in einem Spiel drei Tore

Für den Kampf um den Klassenerhalt ließ Kärntner-Liga-Klub Spittal nun einen Argentinier einfliegen. Bei 2. Klasse-Klub Gurk schaute am vergangenen Wochenende ein Profi-Trainer vorbei. Und: Ein Goalie in der 1. Klasse schnürte einen „Hattrick“, ging am Ende aber trotzdem als Verlierer vom Platz.
Buenos dias! Im Winter verpflichtete Kärntner-Liga-Klub Spittal den Argentinier Ariel Benjamin Sequeira. Der 20-Jährige stammt aus Santa Fe, reiste am Sonntag über Buenos Aires nach Venedig und von dort in die Lieserstadt. Mit einem Touristenvisum darf er drei Monate in Kärnten bleiben, könnte schon ab Samstag in Matrei bei der Mission Klassenerhalt mithelfen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.