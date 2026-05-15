Tibetzentrum wird jetzt zum Polit-Aufreger

Land stellte die Förderung ein

Doch genau diese Unterstützung ist nun ausgelaufen. Bürgermeister Ofner: „Die Förderung wurde in der Vergangenheit vom Land schon massiv gekürzt. Zuvor war sie dreimal so hoch. Wir mussten tiefe Einschnitte machen. Ich verstehe nicht, warum das Land den Mehrwert nicht erkannt hat, denn der Dalai Lama wollte das Zentrum unbedingt weiter betreiben. Die Besucherzahl war hoch.“