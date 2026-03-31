Welche Nationalitäten am häufigsten zum Arzt gehen

Rund 129 Millionen Arztbesuche wurden 2023 in Österreich verzeichnet, das geht aus einer parlamentarischen Anfragebeantwortung des Gesundheitsministeriums hervor. Die FPÖ wollte wieder einmal wissen, inwiefern und welche ausländischen Staatsbürger unser Gesundheitssystem belasten. Abgefragt wurden Staatsangehörige aus Afghanistan, afrikanischen Staaten, Indien, Iran, Irak, Libyen, Pakistan, Syrien, der Türkei und der Ukraine.