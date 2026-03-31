Klimaschützer und Anrainer „killen“ Studentenheim

Die Blockade eines Studierendenwohnheimes in Innsbruck durch die Grünen gibt Rätsel auf: Das Projekt ist eng mit der Stadt abgestimmt und würde am überhitzten Innsbrucker Wohnungsmarkt helfen. Obwohl der Eigentümer, das Stift Admont, viel Geld investiert hat, „vergammeln“ die Pläne in den Schubladen. Ein Anrainer-Protest aus dem Umfeld von Benkos Signa tat das Seine ...