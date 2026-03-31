Klimaschützer und Anrainer „killen“ Studentenheim

Die Blockade eines Studierendenwohnheimes in Innsbruck durch die Grünen gibt Rätsel auf: Das Projekt ist eng mit der Stadt abgestimmt und würde am überhitzten Innsbrucker Wohnungsmarkt helfen. Obwohl der Eigentümer, das Stift Admont, viel Geld investiert hat, „vergammeln“ die Pläne in den Schubladen. Ein Anrainer-Protest aus dem Umfeld von Benkos Signa tat das Seine ...
Wohnraum für Studierende ist in Innsbruck heiß begehrt: Die 40 Studierendenheime, die es derzeit laut ÖH-Homepage gibt, sind nahezu restlos ausgebucht. Kein Wunder: Für 37.000 Studierende stehen auch „nur“ rund 3700 Plätze zur Verfügung, das ist ein Verhältnis von zehn zu eins. Der Rest muss zusehen, wie er auf dem überhitzten Wohnungsmarkt zurande kommt.
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