Riskantes Ringen um den Elektrohändler MediaMarkt

Doch auf den letzten Metern droht der österreichische Staat in die Quere zu kommen. Die Genehmigung der ausländischen Investition stockt massiv, das Ministerium steht auf der Bremse. Jetzt soll das Verfahren sogar von vorn beginnen. Länder wie Frankreich und Italien haben längst zugestimmt. Somit wird wirtschaftspolitische Vorsicht zu einem möglichen Bumerang.