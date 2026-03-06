Chef von MediaMarkt-Mutter nimmt seinen Hut

Mit dem Vollzug der Übernahme durch JD.com rechne er noch im ersten Halbjahr, sagte Deissner. Mit diesem Schritt habe seine Entscheidung nichts zu tun, betonte der Manager. „Diese Firma steht stabil und positiv da“, unterstrich er. Die bisherigen Gespräche mit JD.com seien „sehr konstruktiv“. „Sie geben mir Zuversicht, dass die Entscheidung, diese Partnerschaft einzugehen, die absolut richtige war“, sagte er. „Wir setzen hier seit drei Jahren eine Strategie um, die sich durch diese Partnerschaft nicht ändert“, fügte er hinzu: „Das gilt logischerweise dann auch unter dem neuen Management.“