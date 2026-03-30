Im „Raabtal-Clasico“ ging es wieder heiß her

Der „Raabtal-Clasico“ stand an! St. Margarethen und Kirchberg standen sich im „Krone“ Spiel der Runde in der Oberliga Süd/Ost (Hier geht‘s zur Tabelle >>) im ewig jungen Schlager gegenüber. Beide Gemeinden trennt zwar eine Bezirksgrenze, aber nur sieben Kilometer.