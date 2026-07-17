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Am Weg in den Urlaub

13-Jährige stirbt nach schwerem Unfall auf A22

Ausland
17.07.2026 19:48
Die Urlaubsfahrt endete in einer Tragödie: Das Mädchen (13) erlag seinen schweren Verletzungen.
Die Urlaubsfahrt endete in einer Tragödie: Das Mädchen (13) erlag seinen schweren Verletzungen.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Sterzing)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein schwerer Unfall auf der Brennerautobahn (A22) in Südtirol hat ein zweites Todesopfer gefordert: Ein 13-jähriges Mädchen erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Zuvor war bereits eine Frau noch an der Unfallstelle ums Leben gekommen. Die Urlaubsfahrt einer dänischen Familie nahm damit ein tragisches Ende.

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Der Unfall ereignete sich am Dienstagfrüh bei Franzensfeste in Fahrtrichtung Bozen. Ein Pkw kam laut bisherigen Berichten rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Lkw, der in einer Nothaltebucht abgestellt war.

Beifahrerin starb noch an Unfallstelle
Für die Beifahrerin des Autos kam jede Hilfe zu spät. Die Frau verstarb noch an Ort und Stelle. Ein 13-jähriges Mädchen, das sich ebenfalls im Fahrzeug befand, wurde in kritischem Zustand in das Bozner Krankenhaus gebracht.

Dort erlag es am Donnerstagabend seinen schweren Verletzungen, wie Südtiroler Medien berichteten.

Drei weitere Insassen verletzt
Bei den Insassen soll es sich um eine dänische Urlauberfamilie gehandelt haben. Neben dem 53-jährigen Vater, der den Wagen lenkte, befanden sich auch zwei Kinder im Auto. Die drei wurden nach bisherigen Angaben mittelschwer verletzt.

Laut den Berichten soll die verstorbene Frau eine 39-jährige Nichte des Lenkers gewesen sein.

Die Familie war auf dem Weg Richtung Süden unterwegs. Die genaue Ursache des Unfalls ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.

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