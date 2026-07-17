13-Jährige stirbt nach schwerem Unfall auf A22

Ein schwerer Unfall auf der Brennerautobahn (A22) in Südtirol hat ein zweites Todesopfer gefordert: Ein 13-jähriges Mädchen erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Zuvor war bereits eine Frau noch an der Unfallstelle ums Leben gekommen. Die Urlaubsfahrt einer dänischen Familie nahm damit ein tragisches Ende.