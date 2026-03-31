Warum Iran kein leichter Gegner für US-Armee ist

Auf dem Papier ist die Sache eindeutig: Die US-Armee stellt die iranische bei den bloßen Zahlen in sämtlichen Disziplinen bei weitem in den Schatten. Die militärischen Kapazitäten des Iran wurden in den vergangenen Wochen durch Bombardements bereits erheblich dezimiert, die marode iranische Luftwaffe mit einem Kampfjet-Fleckerlteppich war für die USA und Israel zu keiner Zeit eine Bedrohung. Käme es zur Bodenoffensive, hätte Teheran jedoch andere Asse im Ärmel, um den Preis für die Amerikaner hochzutreiben. Krone+ zeigt Ihnen, womit das iranische Militär es den USA schwer machen könnte.