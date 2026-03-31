Warum Iran kein leichter Gegner für US-Armee ist

Tausende Marines, Elitesoldaten, Panzer, Fallschirmjäger: Die US-Regierung zieht militärische Kräfte für einen möglichen Einsatz von Bodentruppen im Iran zusammen. Teheran drohte, man warte nur auf ihre Ankunft, „um sie in Brand zu setzen“. Ein Vergleich der militärischen Kapazitäten der beiden Länder zeigt: Tatsächlich wäre eine US-amerikanische Bodenoffensive gegen den Iran alles andere als ein leichtes Unterfangen.
Auf dem Papier ist die Sache eindeutig: Die US-Armee stellt die iranische bei den bloßen Zahlen in sämtlichen Disziplinen bei weitem in den Schatten. Die militärischen Kapazitäten des Iran wurden in den vergangenen Wochen durch Bombardements bereits erheblich dezimiert, die marode iranische Luftwaffe mit einem Kampfjet-Fleckerlteppich war für die USA und Israel zu keiner Zeit eine Bedrohung. Käme es zur Bodenoffensive, hätte Teheran jedoch andere Asse im Ärmel, um den Preis für die Amerikaner hochzutreiben. Krone+ zeigt Ihnen, womit das iranische Militär es den USA schwer machen könnte.
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