Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

In Planica Religion

100.000 Fans stürmten Mekka des Skifliegens

Kärnten
29.03.2026 18:27
Volles „Haus“ im slowenischen Planica beim Skifliegen
Volles „Haus“ im slowenischen Planica beim Skifliegen(Bild: GEPA)
Porträt von Stefan Plieschnig
Von Stefan Plieschnig

 Planica verwandelte sich einmal mehr zum Tollhaus – 2028 steigt im Tal, in das nur eine Straße führt, die WM. Norweger Lindvik crashte die große „Domen-Show“. Tschofenig belegte als bester Österreicher Platz vier.

0 Kommentare

Hunderte slowenische Fahnen, über 30.000 frenetische Fans – Planica hielt einmal mehr, was es verspricht. Skifliegen ist in Slowenien wie Religion, das kühle Lasko-Bier gehört für viele dazu. Zur tollen Stimmung gab’s auch sportliche Höchstleistungen. Und einen „Domenator“, der sein Heimpublikum nicht enttäuschte. Domen Prevc holte gestern zwar hinter Marius Lindvik (Nor) nur Rang zwei. Der 26-Jährige sicherte sich damit aber in seiner perfekten Saison auch die kleine Kristallkugel im Skifliegen.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
29.03.2026 18:27
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Der deutsche Bundesrat hat strengere Regeln für Empfängerinnen und Empfänger der Grundsicherung ...
Auch Eltern betroffen
Deutschland verschärft Regeln für Grundsicherung
Tagelang wurde um den Buckelwal gebangt, Freitagmorgen herrschte zunächst Erleichterung. Doch ...
Kampf um jeden Meter
Tierdrama geht weiter: Buckelwal auf Zickzack-Kurs
Wer zu wenige Strafzettel ausstellte, wurde zum Rapport beordert. Dem wollte ein Polizist ...
Polizist verurteilt
Immer mehr Strafzettel wegen „Stricherlliste“
Iranischer Drohnenangriff auf Kuwait am Mittwoch: Mit russischen Drohnen könnte Teheran ...
Will Regime stärken
Geheimdienste: Russland schickt dem Iran Drohnen
Seit mehreren Tagen wird in Deutschland versucht, einen gestrandeten Wal zu retten.
Steckt in Bucht fest
Deutsche bangen um gestrandeten Buckelwal
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Schock: Star-Trompeter bricht live im TV zusammen
130.789 mal gelesen
Toni Maier, hier bei einem früheren Auftritt, brach Samstagabend zusammen. 
Österreich
Ex-ORF-Star wird des Missbrauchs beschuldigt
129.273 mal gelesen
Krone Plus Logo
Sophie H. ist heute 54, verheiratet und Kanzleiangestellte: „Ich wollte einfach nur, dass er ...
Oberösterreich
20-Jährige starb am Weg zur Mathematik-Schularbeit
127.429 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Mona-Lisa- Tunnel kam es am Donnerstagmorgen zu dem schweren Unfall.
Außenpolitik
Fallschirmjäger, Marines, Panzer: Trump rüstet auf
999 mal kommentiert
Das amphibische Angriffsschiff „USS Tripoli“ ist in der Golfregion angekommen.
Wirtschaft
So bekämpfen Nachbarländer horrende Spritpreise
960 mal kommentiert
In Zagreb in Kroatien bildeten sich Warteschlangen vor den Tankstellen.
Innenpolitik
Gewessler: Strafen für Windkraft-Verweiger zu mild
954 mal kommentiert
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
In Planica Religion
100.000 Fans stürmten Mekka des Skifliegens
Prämierte Kulinarik
Guide Michelin: Das sind die besten Köche Kärntens
Jubiläum & neue Spitze
Sie stehen seit 125 Jahren für Natur und Sport
Auch Kokain und Heroin
Drogendealer (29) betrieb eigene Indoor-Plantage
Karwoche
Heilige Woche: Putzen, trauern und feiern
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf