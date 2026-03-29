100.000 Fans stürmten Mekka des Skifliegens

Planica verwandelte sich einmal mehr zum Tollhaus – 2028 steigt im Tal, in das nur eine Straße führt, die WM. Norweger Lindvik crashte die große „Domen-Show“. Tschofenig belegte als bester Österreicher Platz vier.
Hunderte slowenische Fahnen, über 30.000 frenetische Fans – Planica hielt einmal mehr, was es verspricht. Skifliegen ist in Slowenien wie Religion, das kühle Lasko-Bier gehört für viele dazu. Zur tollen Stimmung gab’s auch sportliche Höchstleistungen. Und einen „Domenator“, der sein Heimpublikum nicht enttäuschte. Domen Prevc holte gestern zwar hinter Marius Lindvik (Nor) nur Rang zwei. Der 26-Jährige sicherte sich damit aber in seiner perfekten Saison auch die kleine Kristallkugel im Skifliegen.
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