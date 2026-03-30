„Ein Begräbnis muss nicht immer traurig sein“

Der Beruf ist eine Männerdomäne. War das am Anfang schwierig?

Als ich zum ersten Mal den Übungssarg tragen musste, war es ein bisschen schwer. Aber das war nur in meinem Kopf so. Mittlerweile fällt es mir leicht. Neben mir gibt es nur eine weitere Frau, aber auch mit den männlichen Kollegen gibt es keine Probleme. Im Gegenteil. Wir haben sofort Gemeinsamkeiten gefunden. Hier arbeiten sehr viele interessante Personen.