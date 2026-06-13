Wiener Polizei nimmt gleich zwei Einbrecher fest

Laut Polizei soll sich der Mann in Favoriten gegen 3.30 Uhr durch ein mit einem Stein eingeschlagenes Küchenfenster Zutritt zu der Wohnung verschafft haben. Die Bewohner wurden durch verdächtige Geräusche aufmerksam und setzten einen Notruf ab. Obwohl der Mieter und eine weitere Bewohnerin inzwischen in dem entsprechenden Raum anwesend waren, durchwühlte der Algerier bis zum Eintreffen der Beamten sämtliche Schubladen im Wohn- und Küchenbereich.