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Unverschämte Diebe

Wiener Polizei nimmt gleich zwei Einbrecher fest

Wien
13.06.2026 13:41
Ein Einbrecher in Wien-Favoriten durchsuchte eine Wohnung ganz genau.
Ein Einbrecher in Wien-Favoriten durchsuchte eine Wohnung ganz genau.(Bild: Reinhard Holl)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein mutmaßlicher Einbrecher hat in der Nacht auf Freitag in Wien-Favoriten trotz anwesender Bewohner eine Erdgeschosswohnung nach Wertgegenständen durchsucht. Sogar als die Polizei bereits alarmiert war, suchte er unverblümt weiter nach möglichem Diebesgut. Auch in Döbling konnten Beamte einen Einbrecher festnehmen.

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Laut Polizei soll sich der Mann in Favoriten gegen 3.30 Uhr durch ein mit einem Stein eingeschlagenes Küchenfenster Zutritt zu der Wohnung verschafft haben. Die Bewohner wurden durch verdächtige Geräusche aufmerksam und setzten einen Notruf ab. Obwohl der Mieter und eine weitere Bewohnerin inzwischen in dem entsprechenden Raum anwesend waren, durchwühlte der Algerier bis zum Eintreffen der Beamten sämtliche Schubladen im Wohn- und Küchenbereich.

Mann hatte wohl Cannabis dabei
Der 40-Jährige, der über keinen aufrechten Wohnsitz in Österreich verfügt, wurde vorläufig festgenommen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten mehrere gestohlene Ausweise sowie eine geringe Menge mutmaßlichem Cannabis und stellten diese sicher. Der Mann wurde wegen des Verdachts des versuchten Einbruchsdiebstahls, der versuchten Urkundenunterdrückung sowie nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes angezeigt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt eingeliefert.

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Einbrecher hatte Häuser ausgespäht
Auch in Wien-Döbling haben Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen. Dieser soll zuvor in mehreren Wiener Bezirken Wohnungen ausgespäht haben soll. Der 48-Jährige soll schließlich über eine Terrassentür in eine Wohnung eingedrungen sein.

Ermittlungserfolg
Die Polizisten waren auf den Mann aufmerksam geworden, als er mit einem Pkw mit ausländischem Kennzeichen durch mehrere Bezirke fuhr und dabei offenbar potenzielle Einbruchsziele auskundschaftete. Nachdem er in die Döblinger Wohnung eingebrochen sein soll, griffen die Beamten im Zuge einer koordinierten Aktion zu und nahmen den Tatverdächtigen fest.

Mann in Justizanstalt gebracht
Bei der Durchsuchung seines Rucksacks, seines Fahrzeugs sowie seines Hotelzimmers in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus stellten die Ermittler zwei Mobiltelefone, mutmaßlich gestohlenen Schmuck und rund 6.400 Euro sicher. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West. Der 48-jährige kroatische Staatsangehörige wurde wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls angezeigt und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt eingeliefert.

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