Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Menschen von nebenan

Taxifahrerin erzählt: „Bekomme viele Einladungen“

Wien
08.03.2026 19:00
Diana Ispas ist eine der wenigen Taxifahrerinnen beim Unternehmen Taxi40100.
Diana Ispas ist eine der wenigen Taxifahrerinnen beim Unternehmen Taxi40100.(Bild: Diana Ispas)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Diana Ispas (47) ist als Frau im Taxigewerbe noch in der absoluten Minderheit. In der „Krone“ erzählt sie, wie sie in die Branche eingestiegen und warum sie geblieben ist.

0 Kommentare

Sie gilt nach wie vor als klassische Männerdomäne: die Taxibranche. Doch in vielen Städten – auch in Wien – sitzen inzwischen immer mehr Frauen hinter dem Steuer eines Taxis und bringen die Fahrgäste sicher ans Ziel. Eine davon ist Diana Ispas.

„Krone“: Seit wann sind Sie denn auf Wiens Straßen unterwegs?
Diana Ispas: Ich bin schon seit stolzen 18 Jahren Taxifahrerin. Angefangen hat es aber als Notlösung, als Plan B sozusagen. Doch geblieben bin ich bis heute.

Also war es nicht Ihr Traumberuf?
Eigentlich wollte ich Fremdenführerin werden. Während der Ausbildung habe ich begonnen, nebenbei mit dem Taxi zu fahren, um Geld zu verdienen. So habe ich dann gleich die Stadt besser kennengelernt. Ich komme nämlich aus Rumänien.

Erinnern Sie sich an eine besondere Fahrt oder einen speziellen Fahrgast?
Eigentlich passiert jeden Tag irgendetwas Besonderes. Kein Gast ist gleich. Aber einmal ist ein Mann mit einem Christbaum zu mir ins Taxi eingestiegen. (lacht) Der Baum war über einen Meter hoch.

Lesen Sie auch:
Trixi Schuba (74) ist die bislang letzte österreichische Olympiasiegerin im Eiskunstlauf.
Mensch von nebenan
Ein Puls von 60: „Trixi, hol du uns das Gold“
16.02.2026
Krone Plus Logo
Menschen von nebenan
Darum ist diese 100-Jährige eine Influencerin
08.02.2026
Teilweise Ringsperre
Taxifahrerdemo: Hupkonzerte, Praterstern blockiert
20.01.2026

Ist schon einmal etwas Negatives vorgefallen?
Nein, bis jetzt habe ich echt Glück gehabt und mir sind schlechte Erfahrungen erspart geblieben. Ich fahre grundsätzlich aber auch nur tagsüber.

Warum fahren Sie nicht nachts?
Eben, um ungute Situationen zu vermeiden. Ich bekomme oft eindringliche Einladungen auf Getränke oder Cocktails. Ich verbringe lieber Zeit mit meiner Familie.

Wie ist es als Frau in so einem männerdominierten Beruf zu arbeiten?
Es hat Vor- und Nachteile. Manche Kollegen sehen mich als die Hübsche, die ein bisschen Hilfe braucht. Auf der anderen Seite gibt es aber auch welche, die sehr abwertend sind und sich denken ’Naja, Frau und Taxi fahren’.

Das hängt sehr stark von der eigenen Erziehung und Bildung ab. Erst vor kurzem hat mir ein Kollege den Vorrang genommen und sich ungeniert am Taxistand vorgedrängt.

Haben Sie es als Frau leichter oder schwerer?
Viele Fahrgäste freuen sich, mit einer Frau zu fahren. Sie schätzen meine Fahrweise und das saubere Auto.

Warum arbeiten so wenige Frauen als Taxilenker?
Vielleicht denken viele, dass die Branche gefährlich ist. Dem ist aber nicht so. Ich würde mir wirklich mehr Kolleginnen wünschen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
08.03.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
5° / 17°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
4° / 17°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
4° / 17°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
4° / 17°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
1° / 17°
Symbol wolkig

krone.tv

Wirtschafts-Duell
Polit-Bilanz: „Zu viel PR, zu wenig Umsetzung“
IS-Anhänger verurteilt
Messerangriff am Holocaust-Mahnmal: 13 Jahre Haft
Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
287.910 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
285.368 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
255.029 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
2736 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
2195 mal kommentiert
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Trump: „Haben gesamte Marine des Irans versenkt“
1891 mal kommentiert
Mehr Wien
Menschen von nebenan
Taxifahrerin erzählt: „Bekomme viele Einladungen“
Salzburg bezwungen
Rapid siegt minimalistisch und fixiert die Top 6
Dragovic trifft wieder
Souveräner Sieg! Austria lässt Ried keine Chance
Krone Plus Logo
Frauen verloren erneut
Alarmstufe Rot! „Werden einige Gespräche führen“
Moderiert im ORF
TV-Gesicht flog Österreicher aus Kriegsgebiet heim
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf