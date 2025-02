„Meine Arbeit ist ein tägliches Abenteuer“

Was macht die Arbeit im Prater so besonders?

Kein anderer Ort in Wien versprüht so viel Tradition, Energie und Lebensfreude wie der Wurstelprater. Die Menschen kommen ja zu uns, um Spaß zu haben. Es geht hier also nicht nur um einen Job, sondern auch um viel Leidenschaft. Wir im Prater sind ein richtig starkes Team, fast schon wie eine große Familie. Die Atmosphäre hier ist einfach einzigartig.