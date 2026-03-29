Vier Einser beim KAC – aber auch ein „Fleck“

Die davor starke Saison des KAC wurde durch das böse Aus in der ersten Play-off-Runde gegen Szekesfehervar doch arg getrübt. Die „Krone“ sah alle Saisonspiele genau an, verteilt Noten an die Cracks – es gab in der Bewertung gleich vier Musterschüler, aber auch einen „Fleck“.