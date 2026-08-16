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Gefährlicher Einsatz

Bei Waldbrand flog ein Kriegsrelikt in die Luft

Burgenland
16.08.2026 15:30
Die Feuerwehren aus Neudörfl und Pöttsching waren bei einem Waldbrand im Einsatz, als eine ...
Die Feuerwehren aus Neudörfl und Pöttsching waren bei einem Waldbrand im Einsatz, als eine Granate aus dem zweiten Weltkrieg detonierte.(Bild: FF Neudörfl2)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Bei einem Waldbrand zwischen Neudörfl und Pöttsching (Bezirk Mattersburg) im Burgenland ist am Samstag eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg explodiert. 

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Die Einsatzkräfte, die zu diesem Zeitpunkt bereits zur Brandbekämpfung an Ort und Stelle waren, wurden daraufhin umgehend aus dem Gefahrenbereich abgezogen und die Löscharbeiten aus sicherer Entfernung fortgesetzt.

(Bild: FF Neudörfl)

Neben dem detonierten Kriegsrelikt wurden im Brandbereich noch zwei weitere, ähnliche Gegenstände gefunden, die einen Löschangriff aus der Ferne notwendig machten. Erschwerend kam laut Feuerwehr hinzu, dass die Brandstelle über unwegsames Gelände nur schwer zugänglich war. Florianis wurden bei diesem Einsatz nicht verletzt.

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