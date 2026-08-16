Bei Waldbrand flog ein Kriegsrelikt in die Luft

Neben dem detonierten Kriegsrelikt wurden im Brandbereich noch zwei weitere, ähnliche Gegenstände gefunden, die einen Löschangriff aus der Ferne notwendig machten. Erschwerend kam laut Feuerwehr hinzu, dass die Brandstelle über unwegsames Gelände nur schwer zugänglich war. Florianis wurden bei diesem Einsatz nicht verletzt.