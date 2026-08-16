Ritterspektakel: Drachen-Alarm auf Burg Sommeregg

Eine Zeitreise für die ganze Familie: Die Ritterspiele auf der Burg Sommeregg in Seeboden ziehen Gäste aus nah und fern an. Was das für den örtlichen Tourismus bedeutet
Herolde rufen, Schwerter klirren und Gaukler treiben ihre Späße: Seit Anfang August können Besucher in das Mittelalter eintauchen. Denn auf dem Areal der Burg Sommeregg in der Tourismusgemeinde finden aktuell die alljährlichen Ritterspiele statt.
Heuer dürfen sich die Besucher über ein neues Abenteuer freuen. Denn bei den Kämpfen steht heuer erstmals auch ein Drache auf dem Feld. Nicht nur die Turniere selbst bringen die ganze Familie zum Staunen.
Der beliebte Mittelaltermarkt wurde im Vergleich zum Vorjahr um zahlreiche Stände erweitert. Dort warten traditionelle Handwerkskunst, Ponyreiten, Kinderschminken, Verkaufsstände, Spielstationen und noch vieles mehr – und das bei freiem Eintritt.
Foltermuseum in der Burg
Wer noch nicht genug hat, der kann einen Blick in das Foltermuseum, das die dunklen und grausamen Seiten der vergangenen Jahrhunderte zeigt, werfen.
Tourismus freut sich über Zuspruch
Über den großen Zuspruch der Ritterspiele freuen sich nicht nur die Gäste und die Betreiberfamilie, sondern auch der heimische Tourismus. „Diese Veranstaltung ist nicht mehr wegzudenken. Was Familie Riegler hier auf die Beine stellt, ist einfach unglaublich“, sagt Hellmuth Koch, der Tourismuschef der Gemeinde Seeboden.
„Viele Gäste aus ganz Kärnten reisen in dieser Zeit gerade deshalb zu uns. Zeitgleich schauen sie sich auch den Ort an – was natürlich der Gemeinde zugutekommt“, freut sich der Tourismuschef. Noch bis 23. August haben Interessierte die Möglichkeit, das Spektakel in Oberkärnten zu erleben.
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