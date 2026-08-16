Ritterspektakel: Drachen-Alarm auf Burg Sommeregg

Tourismus freut sich über Zuspruch

Über den großen Zuspruch der Ritterspiele freuen sich nicht nur die Gäste und die Betreiberfamilie, sondern auch der heimische Tourismus. „Diese Veranstaltung ist nicht mehr wegzudenken. Was Familie Riegler hier auf die Beine stellt, ist einfach unglaublich“, sagt Hellmuth Koch, der Tourismuschef der Gemeinde Seeboden.