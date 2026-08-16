Erschöpfte Wanderer mit „Helikopter-Taxi“ geborgen

„Weg verlegt bzw. abgebrochen“

Beim Abstieg über einen schwarz markierten, steilen und teilweise ausgesetzten Bergweg kamen die Bergsteiger jedoch nicht mehr weiter. Laut Angaben der Polizei war der Weg in einem Bereich verlegt beziehungsweise abgebrochen. Aufgrund der ausgesetzten Geländesituation und der bereits starken Erschöpfung sah sich die Gruppe nicht mehr in der Lage, den Abstieg eigenständig fortzusetzen. Das Trio setzte einen Notruf ab.