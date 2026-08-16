E-Scooter Sturz: 17-Jähriger kämpft um sein Leben

Schwerer Unfall in Engelhartstetten im Bezirk Gänserndorf (Niederösterreich): In der Nacht auf Sonntag waren zwei Jugendliche viel zu schnell mit einem E-Scooter unterwegs, als sie die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Beide wurden dabei verletzt – einer von ihnen schwebt in Lebensgefahr.
Der slowakische Staatsbürger war gemeinsam mit seinem 16-jährigen Freund auf demselben Scooter mit rund 50 km/h unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache stürzte, berichtete die Polizei am Sonntag. Die Jugendlichen waren in Engelhartstetten im Bezirk Gänserndorf unterwegs, als sie zum Sturz kamen. Die erlaubte Geschwindigkeit von 25 km/h wurde weit überschritten.
Beide Jugendliche verletzt
Der 17-Jähriger wurde dabei so schwer verletzt, dass er den Angaben zufolge derzeit in Lebensgefahr schwebt. Er wurde per Notarzthubschrauber Christophorus 2 in die Klinik Donaustadt nach Wien geflogen. Der jüngere Jugendliche wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit der Rettung ins LK Hainburg gebracht.
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