E-Scooter Sturz: 17-Jähriger kämpft um sein Leben

Beide Jugendliche verletzt

Der 17-Jähriger wurde dabei so schwer verletzt, dass er den Angaben zufolge derzeit in Lebensgefahr schwebt. Er wurde per Notarzthubschrauber Christophorus 2 in die Klinik Donaustadt nach Wien geflogen. Der jüngere Jugendliche wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit der Rettung ins LK Hainburg gebracht.