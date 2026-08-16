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Tausende Fans sangen für verstorbene Bonnie Tyler

Society International
16.08.2026 15:01
Tausende Menschen verabschiedeten sich in Mumbles von der verstorbenen Sängerin Bonnie Tyler.
Tausende Menschen verabschiedeten sich in Mumbles von der verstorbenen Sängerin Bonnie Tyler.(Bild: Krone-Collage/AP/Alastair Grant, EPA/Jessica Gow)
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Von krone.at

Vor gut einem Monat ist Rock-Legende Bonnie Tyler (75) verstorben, jetzt haben ihr Tausende Fans auf die letzte Ehre erwiesen. Unter Tränen, Applaus und mit Tylers Hit „Total Eclipse of the Heart“ nahmen die Menschen Abschied von der Sängerin.

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Tausende Menschen drängten sich am Samstag in den Straßen von Mumbles im Vereinigten Königreich. Als der Leichenwagen an Tylers Fans vorbeirollte, brach die Menge in Applaus aus, manche warfen Blumen auf den Wagen. Besonders berührend war, dass die Fans ihrer Rock-Ikone noch ein Abschiedslied sangen: Tylers Hit „Total Eclipse of the Heart“.

Mit „Total Eclipse of the Heart“ verabschiedeten sich die Fans von Tyler:

Tylers Sarg wurde in ihr früheres Wohnhaus bei Mumbles gebracht. In den vergangenen Jahren lebte sie mit ihrem Mann abwechselnd dort und an der portugiesischen Algarveküste.

Lag im Koma
Die mit Hits wie „It‘s a Heartache“, „Holding Out for a Hero“ und „Total Eclipse of the Heart“ zum Star gewordene Rocksängerin war am 8. Juli im Alter von 75 Jahren in einem portugiesischen Krankenhaus gestorben. Zuvor hatte sie nach einer Notoperation wochenlang im künstlichen Koma gelegen. Am Montag soll Tyler in Swansea mit einer Feier im Familien- und Freundeskreis beigesetzt werden.

„Ein Mädchen aus Swansea“
Die 18-jährige Carys Edwards gehörte gemeinsam mit ihrer Mutter zu den Fans, die am Samstag Abschied von Tyler nahmen. „Ihre Musik hat viele Menschen berührt“, sagte sie. „Ich bin wirklich überrascht, wie viele Menschen heute hierhergekommen sind – und andererseits auch nicht, denn sie war eine solche Ikone.“ Edwards‘ Mutter Melanie Smith ergänzte: „Vor allen Dingen war sie ein Mädchen aus Swansea, und das hat sie nicht vergessen.“

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Königin der Balladen
Raue Stimme, wilde blonde Mähne und dunkel geschminkte Augen waren Tylers Markenzeichen, in den 80er-Jahren war sie damit die Königin der Powerballaden. Im Laufe ihrer Karriere veröffentlichte Tyler 17 Studioalben und wurde für drei Grammys nominiert. Ihr Lied „Total Eclipse of the Heart“ gehört zu den erfolgreichsten Rockballaden aller Zeiten: Anfang des Jahres und damit 43 Jahre nach seiner Veröffentlichung knackte der Song beim Streamingdienst Spotify die Marke von einer Milliarde Aufrufen.

Als Gaynor Hopkins 1951 geboren, wuchs Tyler in einem walisischen Bergarbeiterdorf nahe Swansea gemeinsam mit fünf Geschwistern auf. Seit 1973 war sie mit dem ehemaligen britischen Judoka Robert Sullivan verheiratet. Er begleitete sie auf allen Konzertreisen. Er und Tyler blieben kinderlos.

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