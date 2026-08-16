Tausende Fans sangen für verstorbene Bonnie Tyler

„Ein Mädchen aus Swansea“

Die 18-jährige Carys Edwards gehörte gemeinsam mit ihrer Mutter zu den Fans, die am Samstag Abschied von Tyler nahmen. „Ihre Musik hat viele Menschen berührt“, sagte sie. „Ich bin wirklich überrascht, wie viele Menschen heute hierhergekommen sind – und andererseits auch nicht, denn sie war eine solche Ikone.“ Edwards‘ Mutter Melanie Smith ergänzte: „Vor allen Dingen war sie ein Mädchen aus Swansea, und das hat sie nicht vergessen.“