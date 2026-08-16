Wanderer (48) verirrt sich in verlassener Schlucht

Eine Tour durch die verlassene Kranebitter Klamm bei Innsbruck wurde am Feiertag einem 48-jährigen Wanderer zum Verhängnis. Der Einheimische hatte sich verstiegen und verirrt – als er nicht mehr weiter kam, setzte er einen Notruf ab. Einsatzkräfte konnten den Mann schließlich bergen. Zuvor musste er 200 Meter abgeseilt werden.