Preining in DTM am Nürburgring auf Platz drei

Auer unverschuldet out

„Gestern war ein sehr guter Tag. Qualifying mit Platz 3 top, Rennen war eigentlich auch gut mit Rang 5. Heute hatte ich nach P7 im Qualifying einen Superstart im Rennen, war schon Vierter, habe dann aber einen Treffer bekommen und wurde umgedreht“, erklärte der enttäuschte Auer. „Also ein gebrauchter Tag. Aber wir bleiben trotzdem voll dran. Danke an das Team und Gratulation an Tom – er ist heute ein unglaubliches Rennen gefahren“. In der Gesamtwertung liegt der Tiroler vier Rennen vor dem Ende mit 24 Zählern Rückstand auf Rang vier.