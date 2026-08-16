Preining in DTM am Nürburgring auf Platz drei

Thomas Preining hat am Sonntag im zwölften von 16 Rennen im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) wie am Vortag einen Podestplatz geschafft. Pechvogel Lucas Auer schied bereits in Runde eins unverschuldet aus.
Der Oberösterreicher musste sich im Porsche auf dem Nürburgring nach Rang zwei am Vortag diesmal den beiden Deutschen Marco Wittmann (BMW) und Tom Kalender (Mercedes) beugen. Gesamtleader Maro Engel (GER) und der zweite Österreicher, Lucas Auer, schieden aus.
Preining fehlt als Gesamtzweitem nur noch ein Punkt auf Engel, vier Rennen stehen noch aus. Nächste Station ist vom 11. bis 13. September der Sachsenring. „Ich habe es semigenossen, aber es hat Spaß gemacht“, meinte Preining, der im Finish auf Platz zwei liegend von Kalender noch abgefangen wurde und damit die virtuelle Gesamtführung abgeben musste.
„Wer hätte es gedacht“
„Grundsätzlich bin ich über den Rennverlauf ultrahappy. Wir reisen mit nur einem Punkt Rückstand ab, wer hätte es gedacht.“ Der Sachsenring sei immer eine gute Strecke für ihn gewesen, orakelte er. Das Saisonfinale geht dann vom 9. bis 11. Oktober auf dem Hockenheimring in Szene, Preining wird im Kampf um seinen zweiten Gesamtsieg mitmischen.
Auer unverschuldet out
„Gestern war ein sehr guter Tag. Qualifying mit Platz 3 top, Rennen war eigentlich auch gut mit Rang 5. Heute hatte ich nach P7 im Qualifying einen Superstart im Rennen, war schon Vierter, habe dann aber einen Treffer bekommen und wurde umgedreht“, erklärte der enttäuschte Auer. „Also ein gebrauchter Tag. Aber wir bleiben trotzdem voll dran. Danke an das Team und Gratulation an Tom – er ist heute ein unglaubliches Rennen gefahren“. In der Gesamtwertung liegt der Tiroler vier Rennen vor dem Ende mit 24 Zählern Rückstand auf Rang vier.
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