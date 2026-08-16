Migranten halten sich in Grenzhügeln versteckt

Insgesamt wurden am Samstag 294 Menschen, die meisten von ihnen aus Ländern südlich der Sahara stammend, festgenommen. Sie seien in den Hügeln rund um die Stadt aufgegriffen worden. Dort warten spanischen Berichten zufolge weitere Hundertschaften an Migranten versteckt darauf, an den Sicherheitskräften vorbei und zur rund drei Kilometer entfernten Grenze zu gelangen. Doch dies wollen die marokkanischen Behörden angesichts des Massenansturms Ende Juli, als bis zu 80.000 Migranten an einem Tag der Durchbruch gelungen war, um jeden Preis verhindern.