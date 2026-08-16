Verzweifelte Suche nach vermisstem Wanderer (20)

Von Seewiesen aus machte sich am Samstag gegen 4 Uhr früh ein 20-jähriger Burgenländer nach derzeitigem Wissensstand alleine auf den Weg ins Hochschwabgebirge auf. Da seine Eltern, wie sonst üblich, weder eine Nachricht noch Bilder von ihm erhielten, machten sie sich Sorgen und alarmierten die Einsatzkräfte.