Verzweifelte Suche nach vermisstem Wanderer (20)

Aktuell läuft im Hochschwabgebirge in der Steiermark eine Suchaktion nach einem 20 Jahre alten Wanderer. Der Burgenländer war von seiner Tour, zu der er offenbar alleine aufgebrochen war, nicht nach Hause gekommen.
Von Seewiesen aus machte sich am Samstag gegen 4 Uhr früh ein 20-jähriger Burgenländer nach derzeitigem Wissensstand alleine auf den Weg ins Hochschwabgebirge auf. Da seine Eltern, wie sonst üblich, weder eine Nachricht noch Bilder von ihm erhielten, machten sie sich Sorgen und alarmierten die Einsatzkräfte.
Seit Sonntagmittag läuft laut Polizei im Hochschwabgebirge eine groß angelegte Suchaktion nach dem jungen Mann. Im Einsatz stehen rund 120 Mitglieder der Bergrettung, Feuerwehr, der Polizei und dem Roten Kreuz. Auch zwei Polizeihubschrauber kreisen im Gebiet.
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