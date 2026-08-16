E-Scooter-Fahrer rast auf Flucht in Polizeiauto

Wieder hat die Flucht vor der Polizei mit einem E-Scooter in Wien für den Lenker in einem Unfall und mit schweren Verletzungen geendet. Nachdem bereits am Freitag ein erst 16-Jähriger in Döbling zu Sturz gekommen war, endete auch am Samstag die Davonfahrt für einen Mann in Simmering im Krankenhaus. Dieses Mal beendete der Zusammenstoß mit einem Polizeiauto die Flucht jäh.