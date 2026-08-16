E-Scooter-Fahrer rast auf Flucht in Polizeiauto

Wieder hat die Flucht vor der Polizei mit einem E-Scooter in Wien für den Lenker in einem Unfall und mit schweren Verletzungen geendet. Nachdem bereits am Freitag ein erst 16-Jähriger in Döbling zu Sturz gekommen war, endete auch am Samstag die Davonfahrt für einen Mann in Simmering im Krankenhaus. Dieses Mal beendete der Zusammenstoß mit einem Polizeiauto die Flucht jäh.
Polizisten wollten den 26-Jährigen am späten Samstagabend auf der Simmeringer Hauptstraße aufhalten, weil er mit erhöhter Geschwindigkeit auf einem Radweg fuhr. Doch anstatt anzuhalten, raste der Österreicher einfach weiter.
Manöver endet fatal
Zunächst beschleunigte der 26-Jährige den E-Scooter auf mehr als 60 km/h. In der Anton-Mayer-Gasse wendete der Mann plötzlich erneut und fuhr in Richtung des ihm folgenden Streifenwagens. Das Manöver endete fatal: Der Lenker krachte ins Polizeiauto.
Durch den Aufprall wurde der Mann zu Boden geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Nach einer notfallmedizinischen Versorgung durch die Berufsrettung Wien wurde er in ein Spital gebracht.
Ganze Reihe an Anzeigen
Der E-Scooter, bei dem es sich aufgrund seiner höchstzulässigen Motorleistung und Bauartgeschwindigkeit um ein nicht für den Gebrauch im Straßenverkehr zulässiges Fahrzeug handelt, wurde sichergestellt. Der 26-Jährige wurde wegen mehrerer verkehrsrechtlicher Übertretungen angezeigt.
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