So viele Frauen wollten im Vorjahr zum Bundesheer

Vor zwei Wochen hat die Regierung den Entwurf für die neue Wehrdienst-Reform vorgelegt – die Pläne für die Änderungen des Grundwehrdienstes betreffen aktuell nur Männer. Es entscheiden sich aber immer mehr Frauen für eine Ausbildung beim Heer, 2025 waren es deutlich mehr als fünf Jahren zuvor.