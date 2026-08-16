E-Scooter-Fahrer rammt Polizist auf dem Gehweg!

Mit einer ungewöhnliche und gefährlichen Verfolgungsjagd hatte die Polizei am Samstagabend zu tun. Ein E-Scooter-Fahrer fuhr mit einer weiteren Person auf dem Gehweg und wurde aufgefordert, anzuhalten. Das ignorierte der 15-jährige Klagenfurter aber und fuhr einfach weiter. Bis es letztendlich zur Kollision mit einem Polizisten kam!
Der 15-Jährige war mit einer weiteren Person mit einem E-Scooter auf einem Gehweg in Klagenfurt unterwegs. Darauf wurde eine Polizeistreife gegen 21 Uhr aufmerksam und forderte den Jugendlichen auf, anzuhalten. Doch das ignorierte der junge Mann und setzte seine Fahrt einfach fort.
Die Polizeistreife überholte den Lenker. Einer der Polizisten stellte sich dann auf den Gehweg, um den Lenker auf diese Art und Weise aufzuhalten. Doch auch das ignorierte der Klagenfurter – es kam zur Kollision mit dem Polizeibeamten. Der Polizist stürzte und wurde leicht verletzt. Der Jugendliche wird angezeigt. Ihm drohen mehrere Verwaltungsstrafen.
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