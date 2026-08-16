E-Scooter-Fahrer rammt Polizist auf dem Gehweg!

Die Polizeistreife überholte den Lenker. Einer der Polizisten stellte sich dann auf den Gehweg, um den Lenker auf diese Art und Weise aufzuhalten. Doch auch das ignorierte der Klagenfurter – es kam zur Kollision mit dem Polizeibeamten. Der Polizist stürzte und wurde leicht verletzt. Der Jugendliche wird angezeigt. Ihm drohen mehrere Verwaltungsstrafen.