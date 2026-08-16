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„Ihr Verbrecher“

„Hände weg!“ Großer Fan-Wirbel um BVB-Transfer

Deutsche Bundesliga
16.08.2026 15:07
WGiannis Konstantelias
WGiannis Konstantelias(Bild: EPA/ACHILLEAS CHIRAS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der bevorstehende Transfer von Giannis Konstantelias von PAOK Saloniki zu Borussia Dortmund sorgt für einen Aufstand unter den Fans. Der 23-jährige Grieche ist am Sonntag in Dortmund eingetroffen und soll dort den obligatorischen Medizincheck absolvieren. Doch die Fans von PAOK Saloniki laufen gegen den drohenden Verlust ihres Publikumslieblings Sturm.

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Besonders deutlich positioniert sich die einflussreiche Ultra-Gruppierung „Gate 4“. In den sozialen Medien appellieren die Anhänger an die PAOK-Verantwortlichen, ihren Leistungsträger trotz des Dortmunder Werbens nicht ziehen zu lassen.

„Trotz aller Besserwisser, gekaufter Journalisten und Schwarzmaler haben die Fans von PAOK nur eine Forderung: Dass Giannis Konstantelias, der größte Fußballer, der seit Giorgos Koudas das Trikot unseres Vereins getragen hat, weiterhin das Trikot mit dem Doppeladler auf der Brust trägt. Ihr Verbrecher und Verräter: Hände weg von Konstantelias“, lautet die drastische Botschaft.

Schon einmal platzte ein Bundesliga-Deal
Brisant: Es wäre nicht das erste Mal, dass der Druck der PAOK-Fans bei einem möglichen Konstantelias-Abgang Wirkung zeigt. Bereits im vergangenen Sommer schien ein Wechsel des Offensivspielers zum VfB Stuttgart so gut wie beschlossen. Die beiden Klubs hatten sich auf einen Transfer verständigt, Konstantelias soll sich sogar schon von seinen Mitspielern verabschiedet haben.

Doch dann gingen die PAOK-Fans auf die Barrikaden. Nach massiven Protesten stoppte Klubbesitzer Ivan Savvidis den Wechsel kurzfristig. Statt in die deutsche Bundesliga zu gehen, unterschrieb Konstantelias anschließend einen neuen Vertrag in Saloniki bis 2029.

Giannis Konstantelias
Giannis Konstantelias(Bild: EPA/ACHILLEAS CHIRAS)

Die enge Verbindung zum Klub kommt nicht von ungefähr. Konstantelias wurde in der PAOK-Jugend ausgebildet und spielte – mit Ausnahme einer kurzen Leihe nach Belgien – während seiner gesamten Profikarriere für den griechischen Traditionsverein. Seine Bilanz: 44 Tore und 26 Assists in 190 Pflichtspielen.

BVB intensiviert Bemühungen
Nun wagt Borussia Dortmund den nächsten Anlauf, Konstantelias nach Deutschland zu holen. Nach dem geplatzten Transfer von Said El Mala haben die Schwarz-Gelben ihre Bemühungen um den griechischen Nationalspieler intensiviert.

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Laut Medienberichten nähern sich der BVB und PAOK in den Verhandlungen einer Einigung. Als Ablösesumme stehen rund 30 Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen im Raum. Konstantelias soll in Dortmund einen langfristigen Vertrag erhalten. Die Tatsache, dass der 23-Jährige bereits zum Medizincheck nach Dortmund gereist ist, deutet auf einen bevorstehenden Abschluss hin. Fix ist der Wechsel allerdings noch nicht: Laut den „Ruhr Nachrichten“ sind noch nicht alle Details geklärt.

Und die PAOK-Ultras haben bereits bewiesen, dass sie einen sicher geglaubten Konstantelias-Transfer noch zum Platzen bringen können ...

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