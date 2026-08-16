„Hände weg!“ Großer Fan-Wirbel um BVB-Transfer

Schon einmal platzte ein Bundesliga-Deal

Brisant: Es wäre nicht das erste Mal, dass der Druck der PAOK-Fans bei einem möglichen Konstantelias-Abgang Wirkung zeigt. Bereits im vergangenen Sommer schien ein Wechsel des Offensivspielers zum VfB Stuttgart so gut wie beschlossen. Die beiden Klubs hatten sich auf einen Transfer verständigt, Konstantelias soll sich sogar schon von seinen Mitspielern verabschiedet haben.