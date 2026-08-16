Passant entdeckt Opfer mit Messerstich im Bein

Betretungsverbot für Schutzzone

Der 30-Jährige kam vorläufig in Haft. Gegen ihn wurden ein vorläufiges Waffenverbot sowie ein Betretungsverbot für die Schutzzone rund um den Fritz-Imhoff-Park ausgesprochen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung auf freiem Fuß angezeigt. Der 43-Jährige wurde wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang und -motiv sind im Gange.