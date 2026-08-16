Passant entdeckt Opfer mit Messerstich im Bein

Messerattacke auf offener Straße in der Nacht auf Sonntag in Wien-Donaustadt: Ein Passant entdeckte zu später Stunde einen 55-Jährigen mit einer Stichverletzung am Bein. Das Opfer kannte den Angreifer laut eigenen Angaben nicht – eine Beschreibung des Täters konnte es abgeben, wenn auch nur eine vage ...
Zur Tat kam es offenbar auf einem Gehweg am Kaisermühlendamm in Wien-Donaustadt – dort jedenfalls wurde der 55-Jährige am Boden liegend von dem Fußgänger entdeckt. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung mit 1,96 Promille konnte das Opfer keine genaueren Angaben zum Tathergang machen.
Der 55-Jährige wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Er erlitt eine Stichverletzung im Bereich des linken Oberschenkels. Die Suche nach dem Angreifer verlief bisher erfolglos. Die Ermittlungen laufen.
Stichverletzung und Schnitte
Bereits am Samstagabend kam es am Sechshauser Gürtel in Rudolfsheim-Fünfhaus ebenfalls zu einer Messerattacke. Zwei Männer gerieten in Streit und gingen aufeinander los. Einer von ihnen, ein 30-jähriger Afghane, zückte ein Messer und stach zu. Ein 43-Jähriger aus dem Kosovo erlitt dabei eine Stichverletzung am linken Oberarm sowie mehrere Schnittverletzungen an den Armen und im Brustbereich.
Beamte des Stadtpolizeikommandos Margareten, die sich auf Streife befanden, wurden auf das laute Geschrei aufmerksam, schritten umgehend ein und trennten die beiden Männer.
Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Taschenmesser, wurde von den Polizisten sichergestellt. Der 43-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Spital gebracht. Es bestand keine Lebensgefahr.
Betretungsverbot für Schutzzone
Der 30-Jährige kam vorläufig in Haft. Gegen ihn wurden ein vorläufiges Waffenverbot sowie ein Betretungsverbot für die Schutzzone rund um den Fritz-Imhoff-Park ausgesprochen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung auf freiem Fuß angezeigt. Der 43-Jährige wurde wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang und -motiv sind im Gange.
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