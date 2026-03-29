Malteser muss beweisen, dass er kein Kampfhund ist

Malteser „Sammy“ braucht bei der Ummeldung eine kostenpflichtige tierärztliche Rassebestätigung, da er sonst automatisch laut Gesetz als „großer Hund“ gewertet wird und sein Herrchen mit ihm zur Alltagstauglichkeitsprüfung muss. All das, obwohl im offiziellen Heimtierausweis Rasse, Größe und Gewicht angeführt sind.
Das neue oberösterreichische Hundehaltegesetz wurde 2024 als Konsequenz auf eine tödliche Bissattacke eingeführt, um die Gesellschaft vor gefährlichen und bissigen Hunden zu schützen. Um das zu gewährleisten, müssen die Regeln für alle gelten – was mitunter kuriose Blüten treibt.
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