Malteser muss beweisen, dass er kein Kampfhund ist

Malteser „Sammy“ braucht bei der Ummeldung eine kostenpflichtige tierärztliche Rassebestätigung, da er sonst automatisch laut Gesetz als „großer Hund“ gewertet wird und sein Herrchen mit ihm zur Alltagstauglichkeitsprüfung muss. All das, obwohl im offiziellen Heimtierausweis Rasse, Größe und Gewicht angeführt sind.