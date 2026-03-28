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Geheime UFO-Akten

US-Vizepräsident: Aliens in Wirklichkeit „Dämonen“

Außenpolitik
28.03.2026 13:43
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Vizepräsident JD Vance ist nach eigenem Bekunden „besessen“ vom Thema UFOs – und hält Aliens für „Dämonen“. Der Politiker äußerte sich am Freitag beim konservativen Podcaster Benny Johnson zur Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, Akten der Regierung zu UFOs und möglichen Außerirdischen veröffentlichen zu wollen.

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„Ich habe noch nicht ausreichend Zeit dafür aufwenden können, um es wirklich zu verstehen, aber ich werde das tun, glauben Sie mir“, sagte Vance lachend. „Ich bin besessen davon.“ Er habe noch drei Jahre als Vizepräsident vor sich - und wolle diese Zeit nutzen: „Ich werden den UFO-Akten auf den Grund gehen.“

„Himmlische Wesen“
Mit Blick auf die Frage nach möglichem außerirdischem Leben führte Vance aus: „Ich glaube nicht, dass es Aliens sind. Ich denke, es sind Dämonen.“ Das sei das christliche Verständnis von „himmlischen Wesen, die herumfliegen und seltsame Dinge mit Menschen anstellen“, so der Katholik.

Vance stammt aus schwierigen Verhältnissen und gilt aufgrund seiner Herkunft als Zeuge der neuen ...
Vance stammt aus schwierigen Verhältnissen und gilt aufgrund seiner Herkunft als Zeuge der neuen US-amerikanischen weißen Unterschicht. Dank enormer Disziplin und Fleiß konnte er die Yale Law School mit dem Juris Doctor abschließen.(Bild: EPA/SHAWN THEW / POOL)

Trump hatte im Februar angekündigt, er wolle Regierungsakten zu „außerirdischem Leben, unbekannten Luftphänomenen (UAP) und unbekannten Flugobjekten (UFOs)“ veröffentlichen lassen.

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Der frühere US-Präsident Barack Obama hatte zuvor in einem Podcast auf die Frage nach der Existenz von Außerirdischen geantwortet: „Es gibt sie, aber ich habe sie nicht gesehen.“ Später relativierte Obama diese Aussage. Trump warf dem Ex-Präsidenten vor, „geheime Informationen“ preisgegeben zu haben.

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