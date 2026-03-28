US-Vizepräsident: Aliens in Wirklichkeit „Dämonen“

„Ich habe noch nicht ausreichend Zeit dafür aufwenden können, um es wirklich zu verstehen, aber ich werde das tun, glauben Sie mir“, sagte Vance lachend. „Ich bin besessen davon.“ Er habe noch drei Jahre als Vizepräsident vor sich - und wolle diese Zeit nutzen: „Ich werden den UFO-Akten auf den Grund gehen.“