Trump ordnet Freigabe von geheimen Alien-Akten an

Obama-Nebensatz löste Debatte aus

Dem Vorstoß ging eine Kontroverse um Aussagen von Trumps Vorgänger Barack Obama voraus. In einem Podcast-Interview hatte Obama auf die Frage nach Außerirdischen gesagt: „Sie sind real, aber ich habe sie nicht gesehen. Sie werden nicht in Area 51 aufbewahrt, es gibt keine unterirdische Einrichtung – außer es gäbe diese enorme Verschwörung, die es geschafft hätte, es selbst vor dem Präsidenten der Vereinigten Staaten zu verbergen.“