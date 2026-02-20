Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Wirbel mit Obama

Trump ordnet Freigabe von geheimen Alien-Akten an

Außenpolitik
20.02.2026 12:57
Was wissen die Vereinigten Staaten von außerirdischem Leben? Trump will es die Öffentlichkeit ...
Was wissen die Vereinigten Staaten von außerirdischem Leben? Trump will es die Öffentlichkeit bald wissen lassen.(Bild: Cloud Cap - stock.adobe.com; AFP, ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Präsident Donald Trump heizt mit einem Post auf seiner Plattform Truth Social die Debatte um Außerirdische, UFOs und geheime Regierungsdokumente weiter an. Er kündigte an, Regierungsakten zu „Alien- und außerirdischem Leben“ sowie zu „unidentifizierten Flugobjekten“ freigeben zu lassen – und verband dies indirekt mit schweren Vorwürfen gegen seinen Vorgänger.

0 Kommentare

Wörtlich schrieb Trump in der Nacht auf Freitag (Mitteleuropäischer Zeit): „Aufgrund des enormen Interesses werde ich den Kriegsminister sowie andere zuständige Ministerien und Behörden anweisen, mit dem Prozess zu beginnen, Regierungsakten im Zusammenhang mit Alien- und außerirdischem Leben, unidentifizierten anomalen Phänomenen (UAP) und unidentifizierten Flugobjekten (UFO) sowie sämtlichen weiteren Informationen zu diesen äußerst komplexen, aber extrem interessanten und wichtigen Themen zu identifizieren und freizugeben. Gott segne Amerika!“

Obama-Nebensatz löste Debatte aus
Dem Vorstoß ging eine Kontroverse um Aussagen von Trumps Vorgänger Barack Obama voraus. In einem Podcast-Interview hatte Obama auf die Frage nach Außerirdischen gesagt: „Sie sind real, aber ich habe sie nicht gesehen. Sie werden nicht in Area 51 aufbewahrt, es gibt keine unterirdische Einrichtung – außer es gäbe diese enorme Verschwörung, die es geschafft hätte, es selbst vor dem Präsidenten der Vereinigten Staaten zu verbergen.“

Später stellte Obama auf Instagram klar, dass er während seiner Präsidentschaft keine Beweise für Kontakte von Außerirdischen mit der Menschheit gesehen habe. Statistisch sei die Wahrscheinlichkeit für außerirdisches Leben hoch, ein Besuch auf der Erde jedoch sehr unwahrscheinlich.

Trump: „Obama hat Geheiminformationen preisgegeben“
Trump reagierte dennoch scharf. An Bord der Air Force One erklärte er am Donnerstag, Obama habe „geheime Informationen preisgegeben, die er nicht preisgeben sollte“. Weiter sagte Trump: „Ich weiß nicht, ob sie real sind oder nicht, aber ich kann Ihnen sagen, dass er geheime Informationen weitergegeben hat.“

Und: „Er hat geheime Informationen weitergegeben. Das hätte er nicht tun sollen. Er hat einen großen Fehler gemacht. Er hat es aus geheimen Informationen herausgenommen.“ Zugleich betonte Trump, er selbst habe keine Meinung zur Existenz von Außerirdischen.

Lesen Sie auch:
„Er hat geheime Infos preisgegeben“ – Trump attackiert Obama wegen Alien-Kommentar
Trump reagiert sauer
Obama soll geheime Alien-Infos verraten haben
19.02.2026
Exoplanet überrascht
Forscher sind Leben im All so nah wie nie zuvor
17.04.2025
Krone Plus Logo
Appell an Zentralbank
Expertin warnt vor Finanzkrise durch Außerirdische
24.01.2026

Pentagon hat „keine verifizierbaren Beweise“
Die Auseinandersetzung fällt in eine Phase erhöhter Aufmerksamkeit für sogenannte UAPs („Unidentified Anomalous Phenomena“, unidentifizierte anomale Phänomene) in der US-Politik. Seit 2023 fanden im Kongress drei Anhörungen zu dem Thema statt, zuletzt im September. Dabei berichteten Zeugen von Sichtungen, zudem wurden Videos präsentiert, die angeblich ein US-Militärfluggerät im Kontakt mit einem mysteriösen Objekt zeigen.

Das Pentagon erklärte jedoch kürzlich, es gebe keine „verifizierbaren Beweise“ für außerirdische Aktivität oder Technologie. Auch die NASA stellte im September 2023 fest, dass bislang keine Hinweise auf außerirdische UAPs vorliegen.

Obama: „Gibt Dinge, die ich nicht on air sagen kann“
Obama selbst hatte bereits 2021 in einer Late-Night-Show scherzhaft gesagt, es gebe „Dinge, die er über Aliens nicht on air sagen kann“, fügte aber ernsthaft hinzu: „Es gibt Aufnahmen von Objekten am Himmel, von denen wir nicht genau wissen, was sie sind.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
20.02.2026 12:57
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Ex-Royal Andrew Mountbatten-Windsor verließ die Polizeistation am späten Donnerstagabend wieder.
In Auto geduckt
Erstes Foto! Andrew hat Polizeistation verlassen
Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Eine App soll lange Warteschlangen an den kubanischen Tankstellen verhindern.
Sprit nur noch per App
Kuba: „Ticket“-System sorgt für langes Warten
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Abtransport erfolgte mit Sattelschlepper: Kolportiert werden mindestens 20 Tonnen an verendeten ...
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
416.620 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
161.422 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Österreich
Steiermark „nicht erreichbar“, Aufatmen am Airport
131.170 mal gelesen
Rettungseinsatz am Dürrenstein in Niederösterreich (links), in Oberösterreich wurde ein ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1718 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1688 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1441 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Mehr Außenpolitik
Nach Wirbel mit Obama
Trump ordnet Freigabe von geheimen Alien-Akten an
Abkehr vom Pazifismus
Japan sieht ohne China-Wende „keine Zukunft“
Militär extrem aktiv
Gegen Trumps Iran-Aggression regt sich Widerstand
Abfangeinsatz
Russische Bomber vor Alaska: Kampfjets steigen auf
Krone Plus Logo
Rote Rebellen im Talk:
„Wenn Kickl in Kärnten antritt, holt SPÖ Absolute“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf