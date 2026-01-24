Expertin warnt vor Finanzkrise durch Außerirdische

Die Wahrheit ist da draußen – und sie ist kurz davor, der Welt offenbart zu werden. Davon scheint zumindest Helen McCaw überzeugt. Die Cambridge-Absolventin war als leitende Analystin für Finanzsicherheit mehrere Jahre lang bei der britischen Zentralbank tätig und bereitete sich auf Ereignisse vor, die sich auf die Wirtschaft auswirken könnten. Auf ein Ereignis dürfte die Menschheit ihrer Meinung nach bislang allerdings nur unzureichend vorbereitet sein: Außerirdische.