Appell an Zentralbank

Expertin warnt vor Finanzkrise durch Außerirdische

Wirtschaft
24.01.2026 14:04
Auf ein Ereignis dürften die Finanzmärkte bislang nur unzureichend vorbereitet sein: ...
Auf ein Ereignis dürften die Finanzmärkte bislang nur unzureichend vorbereitet sein: Außerirdische.(Bild: Krone KREATIV/Grispb, merlin74, unlimit3d – stock.adobe.com)
Porträt von Sebastian Räuchle
Von Sebastian Räuchle

Wie sich unter anderem Kriege, Naturkatastrophen und politische Ereignisse auf die globalen Finanzmärkte auswirken, konnte in der jüngeren Vergangenheit nur zu gut beobachtet werden. Doch nichts davon könnte mit dem zu vergleichen sein, was ihnen und somit uns allen möglicherweise noch bevorsteht, warnt nun zumindest eine ehemalige hochrangige Analystin der Bank of England.

Die Wahrheit ist da draußen – und sie ist kurz davor, der Welt offenbart zu werden. Davon scheint zumindest Helen McCaw überzeugt. Die Cambridge-Absolventin war als leitende Analystin für Finanzsicherheit mehrere Jahre lang bei der britischen Zentralbank tätig und bereitete sich auf Ereignisse vor, die sich auf die Wirtschaft auswirken könnten. Auf ein Ereignis dürfte die Menschheit ihrer Meinung nach bislang allerdings nur unzureichend vorbereitet sein: Außerirdische.

