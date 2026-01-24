Expertin warnt vor Finanzkrise durch Außerirdische

Wie sich unter anderem Kriege, Naturkatastrophen und politische Ereignisse auf die globalen Finanzmärkte auswirken, konnte in der jüngeren Vergangenheit nur zu gut beobachtet werden. Doch nichts davon könnte mit dem zu vergleichen sein, was ihnen und somit uns allen möglicherweise noch bevorsteht, warnt nun zumindest eine ehemalige hochrangige Analystin der Bank of England.
Die Wahrheit ist da draußen – und sie ist kurz davor, der Welt offenbart zu werden. Davon scheint zumindest Helen McCaw überzeugt. Die Cambridge-Absolventin war als leitende Analystin für Finanzsicherheit mehrere Jahre lang bei der britischen Zentralbank tätig und bereitete sich auf Ereignisse vor, die sich auf die Wirtschaft auswirken könnten. Auf ein Ereignis dürfte die Menschheit ihrer Meinung nach bislang allerdings nur unzureichend vorbereitet sein: Außerirdische.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.