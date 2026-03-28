„Zurück in die Zukunft“- und „Top Gun“-Star tot

Als strenger Schuldirektor aus „Zurück in die Zukunft“ und grummeliger Kommandant aus „Top Gun“ werden viele James Tolkan in Erinnerung behalten. Der Charakterdarsteller starb nun mit 94 Jahren.
Auf der offiziellen „Zurück in die Zukunft“-Website wurde das Ableben von „Mr. Strickland“, den Tolkan in der Filmreihe verkörperte, bekannt gegeben. Neben der Rolle als strenger Schulleiter war Tolkan aber auch im Kultstreifen „Top Gun“ als Mavericks Kommandant Stringer zu sehen.
Lange Karriere vor der Kamera
Tolkans Filmkarriere begann bereits in den 1960er-Jahren , als er für die Serie „Naked City“ vor der Kamera stand, seinen letzten Filmauftritt hatte er 2015 im Western „Bone Tomahawk“.
Insgesamt stand der in Michigan geborene Sohn eines Viehhändlers in 80 Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera, spielte zumeist in Nebenrollen strenge oder einschüchternde Charaktere mit einem Hauch von Zynismus. Oft waren es Autoritätsfiguren wie Offiziere, Vorgesetzte oder Richter, gelegentlich auch brutale Verbrecher.
„Er liebte Tiere und es wird daher ersucht, in seinem Andenken an Tierheime, Tierschutzorganisationen oder Obdachlosenheime zu spenden“, heißt es auf der „Zurück in die Zukunft“-Website. Seit 1971 war Tolkan mit Parmelee Welles verheiratet, das Paar lebte zuletzt in New York.
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