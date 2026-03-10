„Zurück in die Zukunft“-Reunion bei Lloyd und Fox

„Großer Gott!“ – Doc Brown und Marty McFly feiern eine Wiedervereinigung. Auf seinem Instagram postete Michael J. Fox ein Foto, das ihn mit seinem „Zurück in die Zukunft“-Kollegen Christopher Lloyd in einer Beach-Bar zeigt.
Dazu schrieb der 64-Jährige: „Dinner mit meinem besten Freund am Strand. ,Zurück in die Zukunft‘ wird 41, großer Gott!“ Um dann hinzuzufügen: „Chris wird 88. Das ist ernster Scheiß!“
Insider-Witz erheitert Fans
Lloyd, der in der Kinofilmreihe den genialen wie kauzigen Wissenschaftler Dr. Emmet Brown spielt, kommentierte darunter: „Mann, ist das schwer!“
Michael J. Fox postete auf Instagram ein gemeinsames Foto mit „Zurück in die Zukunft“-Kollege Christopher Lloyd:
Der Spruch ist ein Insider-Witz. In seiner Rolle als Marty McFly sagt Fox diesen Spruch mehrmals im Film – immer, wenn er etwas besonders krass findet. Sein väterlicher Freund versteht das beim ersten Mal allerdings wörtlich und fragt verwirrt: „Was ist denn hier so schwer? Hat die Erde plötzlich mehr Schwerkraft?“
Zur Erklärung: Im US-Slang bedeutet „Man, that’s heavy“ eigentlich nicht wörtlich „Mann, ist das schwer“, sondern im übertragenen Sinne „Mann, ist das krass“. Die deutsche Synchronisation behielt den Wort-Witz im Film bei, indem sie es wörtlich mit „schwer“ übersetzte.
Treffen fand in Bar statt
Auf dem Social-Media-Schnappschuss sind die Schauspieler über beide Ohren strahlend zu sehen, während sie an einem Tisch in einem Restaurant sitzen und sich zueinander lehnen.
Fox — ein bekennender Fan der Band Grateful Dead — trug ein T-Shirt mit der Illustration eines mit Blumen bedeckten Skeletts. Das Motiv diente als Inspiration für das Cover des selbst betitelten Live-Albums der Band von 1971, das unter Fans meist als „Skull and Roses“ bekannt ist.
Wo genau die Wiedervereinigung stattfand, ist nicht klar. Sicher ist aber: Schon einen Tag später waren sie wieder gemeinsam unterwegs. Zusammen mit anderen Stars wie Michael Douglas feierten sie das 25-jährige Jubiläum des Steakhauses Lucky‘s in Santa Barbaras Nobel-Enklave Montecito. Das Restaurant gilt seit Jahrzehnten als beliebter Treffpunkt für Prominente.
