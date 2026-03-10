Vorteilswelt
„Mann, ist das schwer“

„Zurück in die Zukunft“-Reunion bei Lloyd und Fox

Society International
10.03.2026 16:00
Christopher Lloyd und Michael J.Fox sind auch mehr als 40 Jahre nach dem ersten „Zurück in die ...
Christopher Lloyd und Michael J.Fox sind auch mehr als 40 Jahre nach dem ersten „Zurück in die Zukunft“-Film befreundet.(Bild: instagram.com/realmikejfox)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

„Großer Gott!“ – Doc Brown und Marty McFly feiern eine Wiedervereinigung. Auf seinem Instagram postete Michael J. Fox ein Foto, das ihn mit seinem „Zurück in die Zukunft“-Kollegen Christopher Lloyd in einer Beach-Bar zeigt. 

0 Kommentare

Dazu schrieb der 64-Jährige: „Dinner mit meinem besten Freund am Strand. ,Zurück in die Zukunft‘ wird 41, großer Gott!“ Um dann hinzuzufügen: „Chris wird 88. Das ist ernster Scheiß!“

Insider-Witz erheitert Fans
Lloyd, der in der Kinofilmreihe den genialen wie kauzigen Wissenschaftler Dr. Emmet Brown spielt, kommentierte darunter: „Mann, ist das schwer!“

Michael J. Fox postete auf Instagram ein gemeinsames Foto mit „Zurück in die Zukunft“-Kollege Christopher Lloyd:

Der Spruch ist ein Insider-Witz. In seiner Rolle als Marty McFly sagt Fox diesen Spruch mehrmals im Film – immer, wenn er etwas besonders krass findet. Sein väterlicher Freund versteht das beim ersten Mal allerdings wörtlich und fragt verwirrt: „Was ist denn hier so schwer? Hat die Erde plötzlich mehr Schwerkraft?“

Zur Erklärung: Im US-Slang bedeutet „Man, that’s heavy“ eigentlich nicht wörtlich „Mann, ist das schwer“, sondern im übertragenen Sinne „Mann, ist das krass“. Die deutsche Synchronisation behielt den Wort-Witz im Film bei, indem sie es wörtlich mit „schwer“ übersetzte.

Treffen fand in Bar statt
Auf dem Social-Media-Schnappschuss sind die Schauspieler über beide Ohren strahlend zu sehen, während sie an einem Tisch in einem Restaurant sitzen und sich zueinander lehnen.

Fox — ein bekennender Fan der Band Grateful Dead — trug ein T-Shirt mit der Illustration eines mit Blumen bedeckten Skeletts. Das Motiv diente als Inspiration für das Cover des selbst betitelten Live-Albums der Band von 1971, das unter Fans meist als „Skull and Roses“ bekannt ist.

Wo genau die Wiedervereinigung stattfand, ist nicht klar. Sicher ist aber: Schon einen Tag später waren sie wieder gemeinsam unterwegs. Zusammen mit anderen Stars wie Michael Douglas feierten sie das 25-jährige Jubiläum des Steakhauses Lucky‘s in Santa Barbaras Nobel-Enklave Montecito. Das Restaurant gilt seit Jahrzehnten als beliebter Treffpunkt für Prominente.

Society International
10.03.2026 16:00
