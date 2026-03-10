„Zurück in die Zukunft“-Reunion bei Lloyd und Fox

Der Spruch ist ein Insider-Witz. In seiner Rolle als Marty McFly sagt Fox diesen Spruch mehrmals im Film – immer, wenn er etwas besonders krass findet. Sein väterlicher Freund versteht das beim ersten Mal allerdings wörtlich und fragt verwirrt: „Was ist denn hier so schwer? Hat die Erde plötzlich mehr Schwerkraft?“