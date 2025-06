„Zurück in die Zukunft“: Reise durch die Epochen

Gremlins

80er-Jahre-Film-Aficionados wissen es wahrscheinlich – in den Universal Studios von Hollywood wurden bekannte Settings für unterschiedliche Produktionen verwendet. So wurde etwa die beliebte Horror-Komödie „Gremlins“ (1984) vor denselben Kulissen inszeniert wie ein Jahr später „Zurück in die Zukunft“. An Doc Browns Mantel hängt in einer Szene übrigens ein (hier am Bild vergrößerter) „Gremlins“-Block.