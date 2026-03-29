Streifendienst im Zug: Mit der Polizei auf Schiene

Bahnhöfe und Zuggarnituren – regelmäßig sieht die Kärntner Exekutive auch auf und neben den Schienen nach dem Rechten. In erster Linie, um das Sicherheitsgefühl zu steigern – jenes der Passagiere, und der Mitarbeiter. Die „Krone“ geht mit auf Streife.
„Ihre Fahrscheine, bitte“ – ein Scherz, den die Uniformierten der Bereitschaftseinheit im Rahmen ihrer Zugstreifentätigkeiten nicht zum ersten Mal hören. An jenem Nachmittag stand die Bahnverbindung Wolfsberg – Bleiburg auf dem Einsatzplan. Diesmal, neben der „Krone“, ebenfalls mit dabei: der vierbeinige Drogenfahnder „Faxe“.
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