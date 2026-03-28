„Gruselig“: EU-Land wird von Kokain überschwemmt

Was die Fischerei mit dem Problem zu tun hat

Nun ist die Kokain-Krise auf der Grünen Insel nicht allein hausgemacht, sondern auch abhängig von Fischerei-Regelungen der EU. Die machen es vielen Menschen an der irischen Küste seit Jahren schwer, ihren Lebensunterhalt mit den Netzen ihrer Boote zu verdienen. Wie der Geschäftsführer der EU-Zentrale zur Analyse des Drogenhandels nach Europa (MAOC-N), Sjoerd Top, erläuterte, lassen sich irische Fischer aufgrund schwindender Bestände und zur Bewältigung ihrer Schulden leichter zum Schmuggel großer Drogenmengen überreden als früher.