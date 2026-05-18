Brutal effiziente Finnen zermalmen Weltmeister USA

Finnland fertigte das US-Team am Montag in Zürich mit 6:2 (3:1, 2:0, 1:1) ab und übernahm von Österreich die Führung in der Gruppe A. In der Gruppe B in Fribourg feierte Goldfavorit Kanada mit einem 5:1 (0:0, 0:0, 5:1) gegen Dänemark den dritten Sieg im dritten Spiel, Superstar Sidney Crosby bereitete vier Tore vor.