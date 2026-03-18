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Abwasseranalyse zeigt

Wo bei uns die meisten Drogen konsumiert werden

Tirol
18.03.2026 05:30
Aus schmutzigem Wasser in Kläranlagen lässt sich viel ablesen.
Aus schmutzigem Wasser in Kläranlagen lässt sich viel ablesen.(Bild: stock.adobe.com null)
Porträt von Claudia Thurner
Von Claudia Thurner

Wie ist es um den Drogenkonsum von Herr und Frau Österreicher bestellt? Antworten liefert die aktuelle Abwasseranalyse von 190 Städten und Gemeinden im ganzen Land. Der Bericht zeigt bedenkliche Entwicklungen und listet Orte auf, in denen besonders viele Suchtmittel konsumiert werden. 

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„In Österreich werden täglich mehrere hundert Kilogramm an verbotenen Drogen konsumiert und Umsätze in Millionenhöhe erzielt.“ Das sagt Chemiker Herbert Oberacher von der Medizin-Universität Innsbruck. Oberacher kann es noch genauer beziffern, denn er und sein Team untersuchen in insgesamt 18 Regionen (190 Gemeinden) in ganz Österreich laufend das Abwasser.

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