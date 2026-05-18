„Rasenbrandgefahr“
Medien: Trump will neuen Hubschrauberlandeplatz
US-Präsident Donald Trump erwägt laut Medienberichten eine weitere äußerliche Veränderung am Weißen Haus. Diesmal geht es offenbar um einen neuen Hubschrauberlandeplatz.
Wie die „Washington Post“ am Montag berichtete, könnte sogar schon diesen Sommer der Bau eines dauerhaften Helikopterlandeplatzes beginnen. Der Grund: Neuere Helikopter können den Medienberichten nach aktuell nicht am Weißen Haus eingesetzt werden. Ihre Bauweise berge die Gefahr, den Rasen durch heiße Luft, die nach unten geleitet wird, in Brand zu setzen.
Nur alte Hubschrauber können landen
Deshalb sind dort weiterhin ältere Modelle im Dienst, die laut Medien ursprünglich schon vor Jahren hätten ausgemustert werden sollen. US-Präsidenten steigen auf der Südseite des Weißen Hauses auf einer Rasenfläche in die Helikopter.
Trumps umstrittener Ballsaal
Trump hat seit Beginn seiner zweiten Amtszeit Anfang 2025 bereits an mehreren Stellen das Aussehen des Weißen Hauses verändert: Er ließ zum Beispiel den Ostflügel abreißen und plant einen riesigen Ballsaal. Dieser soll laut Trump Platz für tausend Gäste bieten. Inzwischen gibt der Präsident die Kosten mit 400 Millionen Dollar (rund 347 Mio. Euro) an – das Doppelte des ursprünglich geplanten Betrages.
Unter anderem wird das Bauvorhaben vom Denkmalschutz scharf kritisiert, der in die Pläne nicht eingebunden war. Die Opposition im Kongress wirft dem Präsidenten Verschwendung vor. Das Oval Office wurde zudem üppig mit Gold verziert.
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