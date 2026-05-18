Medien: Trump will neuen Hubschrauberlandeplatz

Trumps umstrittener Ballsaal

Trump hat seit Beginn seiner zweiten Amtszeit Anfang 2025 bereits an mehreren Stellen das Aussehen des Weißen Hauses verändert: Er ließ zum Beispiel den Ostflügel abreißen und plant einen riesigen Ballsaal. Dieser soll laut Trump Platz für tausend Gäste bieten. Inzwischen gibt der Präsident die Kosten mit 400 Millionen Dollar (rund 347 Mio. Euro) an – das Doppelte des ursprünglich geplanten Betrages.