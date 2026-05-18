Das sollten Sie über unsere 26 WM-Spieler wissen

Superlative: Der älteste Spieler im Kader ist Marko Arnautovic mit 37 Jahren, der jüngste Paul Wanner mit 20. Der größte Akteur, den Rangnick nominiert hat, ist Florian Wiegele. Der Torhüter von Viktoria Pilsen misst 2,05 Meter und überragt damit selbst Stürmer Kalajdzic um fünf Zentimeter. Den kleinsten Kicker im ÖFB-Team gibt mit 1,68 m seit Jahren Werder-Bremen-Profi Romano Schmid. Auf die meisten Länderspiele (132) und Tore (47) kann Arnautovic verweisen. ÖFB-Debütanten wird es bei der WM keinen geben. Alle Akteure haben zumindest ein Länderspiel in den Beinen.