Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Routine & Superlativen

Das sollten Sie über unsere 26 WM-Spieler wissen

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
18.05.2026 21:11
Das macht Rangnicks 26-Mann-Kader aus ...
Das macht Rangnicks 26-Mann-Kader aus ...(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs Kader für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada steht! 26 Spieler hat Teamchef Ralf Rangnick am Montag nominiert.

0 Kommentare

Ausgewählte Daten und Fakten zum 26-Mann-Kader der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada, den Teamchef Ralf Rangnick am Montag bekanntgegeben hat:

Konrad Laimer
Konrad Laimer(Bild: AP/ASSOCIATED PRESS)

Turniererfahrung: 15 Spieler aus dem aktuellen WM-Aufgebot standen bereits bei der EM 2024 im ÖFB-Kader. Für David Alaba, beim Turnier vor zwei Jahren in Deutschland wegen eines Kreuzbandrisses nur als Zuschauer dabei, Stefan Posch, Philipp Lienhart, Konrad Laimer, Florian Grillitsch, Alessandro Schöpf, Christoph Baumgartner und Michael Gregoritsch wird es die dritte große Endrunde als Aktiver. Einzig Marko Arnautovic und Marcel Sabitzer haben bereits drei EM-Endrunden absolviert.

(Bild: Kronen Zeitung)

Hier können Sie die App im Google Play Store downloaden.
Hier können Sie die App via App Store downloaden.

Altersschnitt: Die 26 Kaderspieler kommen bei Turnierstart auf ein Durchschnittsalter von 28,1 Jahren. Das ist nicht nur mehr als vor zwei Jahren bei der EM in Deutschland (26,8), sondern auch der höchste Altersschnitt eines ÖFB-Endrundenkaders in diesem Jahrtausend. Bei der EM 2016 unter Marcel Koller betrug das Durchschnittsalter 27,2 Jahre, beim Kontinentalturnier fünf Jahre später unter Franco Foda 27,4. Bei Österreichs bisher letzter WM-Teilnahme 1998 in Frankreich war der 22-Mann-Kader von Herbert Prohaska im Schnitt 29,2 Jahre alt.

Sasa Kalajdzic
Sasa Kalajdzic(Bild: GEPA)

Österreichs Bundesliga: Mit Salzburg-Goalie Alexander Schlager, WAC-Mittelfeldmann Schöpf und LASK-Stürmer Sasa Kalajdzic haben es drei Spieler aus der heimischen Liga in den WM-Kader geschafft. Bei der EM 2024 waren es noch sieben gewesen. Damals nominierte Rangnick alleine vier Akteure von Rapid, diesmal keinen. Auf der Abrufliste stehen mit Matthias Seidl, Andreas Weimann und Nikolaus Wurmbrand drei Akteure der Hütteldorfer – ebenso wie aus der Bundesliga noch WAC-Goalie Nikolas Polster und LASK-Meisterkapitän Sascha Horvath.

David Alaba
David Alaba(Bild: GEPA)

Deutschland-Lastigkeit: 14 Spieler und damit mehr als die Hälfte des Kaders sind in der deutschen Bundesliga beschäftigt. Neben der österreichischen Bundesliga stellt sonst nur die spanische La Liga mit Kapitän David Alaba (Real Madrid) und David Affengruber (Elche) mehr als einen Akteur. Einziger Profi, der in der abgelaufenen Saison nicht bei einem Erstligisten beschäftigt war, ist Venezia-Kapitän Michael Svoboda. Der Abwehrspieler ist mit seinem Klub aber als Meister der italienischen Serie B ins Oberhaus aufgestiegen.

Lesen Sie auch:
Das ÖFB-Team bestreitet das letzte Spiel vor der WM in Wien und nicht in den USA.
Gegner zieht zurück
ÖFB-Testspiel abgesagt! WM-Generalprobe gestrichen
18.05.2026
Der Kader ist da!
Dieses ÖFB-Team soll uns bei der WM jubeln lassen
18.05.2026

Superlative: Der älteste Spieler im Kader ist Marko Arnautovic mit 37 Jahren, der jüngste Paul Wanner mit 20. Der größte Akteur, den Rangnick nominiert hat, ist Florian Wiegele. Der Torhüter von Viktoria Pilsen misst 2,05 Meter und überragt damit selbst Stürmer Kalajdzic um fünf Zentimeter. Den kleinsten Kicker im ÖFB-Team gibt mit 1,68 m seit Jahren Werder-Bremen-Profi Romano Schmid. Auf die meisten Länderspiele (132) und Tore (47) kann Arnautovic verweisen. ÖFB-Debütanten wird es bei der WM keinen geben. Alle Akteure haben zumindest ein Länderspiel in den Beinen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
18.05.2026 21:11
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
286.021 mal gelesen
Tirol
Kuhherde ging auf Ehepaar los: 67-Jährige getötet
111.689 mal gelesen
Die Tiere grasten auf einer ausgeschilderten Weide (Symbolfoto).
Niederösterreich
Lebenstraum vom Wohnen am Wasser geht in Erfüllung
76.239 mal gelesen
Die Wohneinheiten schlingen sich um den mäanderartigen „See“.
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
1574 mal kommentiert
Außenpolitik
Renommierte US-Ärzte: Trump ist unzurechnungsfähig
1454 mal kommentiert
Eine Gruppe von Psychiatern attestiert dem US-Präsidenten „größenwahnsinnige und wahnhafte ...
Innenpolitik
Rosenkranz senkte Catering-Kosten um 480.000 Euro
777 mal kommentiert
Der „Rosenkranz-Effekt“: Der Rotstift wurde bei vielen „Extras“ angesetzt. 
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Routine & Superlativen
Das sollten Sie über unsere 26 WM-Spieler wissen
„Stripes and Stars“
Austropop-Star Pizzera singt Österreichs WM-Song
Absage hart für Fans
„Hatten schon alles fix gebucht für Los Angeles“
Bleibt der Teamchef?
Rangnick zu seinem Vertrag: „Hat keinen Einfluss!“
Der Kader ist da!
Dieses ÖFB-Team soll uns bei der WM jubeln lassen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf