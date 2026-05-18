Polizei-Großeinsatz
Schüsse vor US-Moschee: Mindestens ein Toter
Von krone.at
Ausnahmezustand in der US-Metropole San Diego: Vor einer Moschee sind am Montag Schüsse gefallen. Noch ist vieles unklar, es dürfte zwei Angreifer gegeben haben, die mindestens eine Person getötet haben. Laut Polizei konnte ungefähr eine Stunde nach der ersten Alarmierung die Bedrohung „neutralisiert“ werden.
Bürgermeister Todd Gloria dankte dem „raschen Eingreifen“ der Exekutive, die „Leben gerettet und das Gebiet gesichert“ habe. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, das Gebiet weiterhin weiträumig zu meiden. Schulen wurden evakuiert. Eine weitere Moschee schloss aus Sicherheitsgründen für Montag seine Pforten.
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