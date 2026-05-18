Schüsse vor US-Moschee: Mindestens ein Toter

Ausnahmezustand in der US-Metropole San Diego: Vor einer Moschee sind am Montag Schüsse gefallen. Noch ist vieles unklar, es dürfte zwei Angreifer gegeben haben, die mindestens eine Person getötet haben. Laut Polizei konnte ungefähr eine Stunde nach der ersten Alarmierung die Bedrohung „neutralisiert“ werden.