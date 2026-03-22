Psychiater: „Abstinenz ist nicht unbedingtes Ziel“

In Österreich wird immer mehr Kokain konsumiert. Was ist da los? Die „Krone“ sprach mit dem Tiroler Psychiater Franz Altenstrasser über neue Phänomene beim Drogenkonsum und einen mutigen Therapieansatz, der alte Lehrmeinungen in ihren Grundfesten erschüttert.
„Krone“: Herr Altenstrasser, die aktuelle Abwasseranalyse zeigt einen steigenden Kokainkonsum in Österreich. Auch die Kokain-Beichte von Christopher Seiler rückt das Thema ins Zentrum. Welche Erfahrungen haben Sie in der Suchttherapie?
Primar Franz Altenstrasser: Die Abwasseranalyse bestätigt unsere klinischen Erfahrungen. Kokain ist als Droge in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das belegt auch ein Bericht der Weltgesundheitsorganisation aus 2025. Der Konsum steigt weltweit. Wir sprechen hier nicht mehr nur von einer Randerscheinung.
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