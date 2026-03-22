Psychiater: „Abstinenz ist nicht unbedingtes Ziel“

„Krone“: Herr Altenstrasser, die aktuelle Abwasseranalyse zeigt einen steigenden Kokainkonsum in Österreich. Auch die Kokain-Beichte von Christopher Seiler rückt das Thema ins Zentrum. Welche Erfahrungen haben Sie in der Suchttherapie?

Primar Franz Altenstrasser: Die Abwasseranalyse bestätigt unsere klinischen Erfahrungen. Kokain ist als Droge in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das belegt auch ein Bericht der Weltgesundheitsorganisation aus 2025. Der Konsum steigt weltweit. Wir sprechen hier nicht mehr nur von einer Randerscheinung.