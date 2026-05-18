Keine Gnade! Sperre für Rapids Yusuf Demir ist da

Schuh in Richtung des 4. Offiziellen geworfen

Zur Erinnerung: Die Rapidler hatten bei ihrem Gastspiel in Graz am Sonntag ab der 22. Minute in Unterzahl agiert, weil Demir seinen gerade zuvor kaputtgegangenen Schuh im Affekt aus großer Distanz in Richtung des 4. Offiziellen Isa Simsek geworfen hatte – und dafür Rot sah!