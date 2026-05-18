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Schuhwurf bestraft

Keine Gnade! Sperre für Rapids Yusuf Demir ist da

Bundesliga
18.05.2026 19:50
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Aus und vorbei: Der SK Rapid muss im anstehenden Playoff-Finale um einen Platz in der Conference League auf den im Spiel beim SK Sturm Graz ausgeschlossenen Yusuf Demir verzichten!

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Der 22-Jährige fasste für die Rote nach seinem Schuhwurf in Richtung des 4. Offiziellen eine Drei-Spiele-Sperre aus – was bedeutet, dass es für Demir in der heurigen Saison keinen Pflichtspiel-Auftritt mehr geben kann.

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Damit mag unklar sein, ob der Gegner im Playoff-Finale nun SV Ried oder Wolfsberger AC heißen wird – klar ist dagegen, dass das frühere „Wunderkind“ nicht mitmischen wird können.

Schuh in Richtung des 4. Offiziellen geworfen
Zur Erinnerung: Die Rapidler hatten bei ihrem Gastspiel in Graz am Sonntag ab der 22. Minute in Unterzahl agiert, weil Demir seinen gerade zuvor kaputtgegangenen Schuh im Affekt aus großer Distanz in Richtung des 4. Offiziellen Isa Simsek geworfen hatte – und dafür Rot sah!

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Absicht mag keine vorgelegen haben, aber immerhin hatte sich Simsek an der Seitenlinie vor dem heranfliegenden Schuh wegducken müssen.

Der Strafsenat begründete die Entscheidung denn auch mit „unsportlichem Verhalten gegenüber einem Spieloffiziellen und Nichtbefolgung der Anordnung eines Spieloffiziellen“.

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