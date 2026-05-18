Mit Sieg am Hochzeitstag Kitzbühel-Ticket gebucht

Alexander Kopp hat sich die letzte nationale Wildcard für die Austrian Alpine Open gesichert. Der Zillertaler Golfspieler gewann das von den Schön-Kliniken ermöglichte Wildcard-Turnier in Kitzbühel-Schwarzsee mit einer starken 66er-Runde und sechs unter Par.
Für Kopp ist der Erfolg besonders bemerkenswert: Der Tiroler Golfspieler hatte seine Profi-Karriere eigentlich 2022 beendet. Als er jedoch sah, dass die Schön-Kliniken keine 40 Minuten von seinem Zuhause entfernt eine Wildcard für die Austrian Alpine Open ausspielen, meldete er sich an – als allererster Teilnehmer.
„Bin wirklich sprachlos“
„Ich freue mich unglaublich über mein Ergebnis. Da ich die letzten Jahre selbst fast kein Golf gespielt habe – bin ich wirklich sprachlos. Ich wollte mich eigentlich wieder abmelden von dieser Qualifikation, da ich kaum Zeit hatte um zu trainieren und wir Montag auch noch unseren Hochzeitstag haben. Ich glaube das Datum hat mir das gewisse Glück mitgegeben“, freut sich Alexander Kopp, der einen Schlag vor Lenny Koch und Felix Schöffthaler gewann.
Auch Christopher Schön, der das Wildcard-Turnier durch das Engagement der Schön-Kliniken ermöglicht hatte, war selbst am Start und erreichte einen sensationellen geteilten vierten Platz.
13 Österreicher in Kitzbühel dabei
Mit Alexander Kopp qualifiziert sich nach Sepp Straka, Bernd Wiesberger, Maximilian Steinlechner, Lukas Nemecz, Niklas Regner, Christoph Bleier, Matthias Schwab, Timon Baltl, Lukas Boandl, David Ennsmann, Tim Hofmann und Jakob Lotschak der 13. Österreicher für die Austrian Alpine Open.
Veranstalter Ali Al-Khaffaf freute sich mit Kopp: „Ein richtig sympathischer Kerl. Uns freut, dass wir nach Maximilian Steinlechner einen zweiten Tiroler Lokalmatator am STart haben. Seine Qualifikaton war stark. Er startete mit zwei Bogeys und spielte dann noch acht Birdies. Chapeau!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.