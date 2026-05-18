Mit Sieg am Hochzeitstag Kitzbühel-Ticket gebucht

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Sport-Mix
18.05.2026 20:16
Nächste Woche gehen in Kitzbühel die Austrian Alpine Open über die Bühne.
Nächste Woche gehen in Kitzbühel die Austrian Alpine Open über die Bühne.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Alexander Kopp hat sich die letzte nationale Wildcard für die Austrian Alpine Open gesichert. Der Zillertaler Golfspieler gewann das von den Schön-Kliniken ermöglichte Wildcard-Turnier in Kitzbühel-Schwarzsee mit einer starken 66er-Runde und sechs unter Par.

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Für Kopp ist der Erfolg besonders bemerkenswert: Der Tiroler Golfspieler hatte seine Profi-Karriere eigentlich 2022 beendet. Als er jedoch sah, dass die Schön-Kliniken keine 40 Minuten von seinem Zuhause entfernt eine Wildcard für die Austrian Alpine Open ausspielen, meldete er sich an – als allererster Teilnehmer.

Alexander Kopp erspielte sich am Montag eine Wildcard für die Austrian Alpine Open nächste Woche ...
Alexander Kopp erspielte sich am Montag eine Wildcard für die Austrian Alpine Open nächste Woche in Kitzbühel.(Bild: GEPA)

„Bin wirklich sprachlos“
„Ich freue mich unglaublich über mein Ergebnis. Da ich die letzten Jahre selbst fast kein Golf gespielt habe – bin ich wirklich sprachlos. Ich wollte mich eigentlich wieder abmelden von dieser Qualifikation, da ich kaum Zeit hatte um zu trainieren und wir Montag auch noch unseren Hochzeitstag haben. Ich glaube das Datum hat mir das gewisse Glück mitgegeben“, freut sich Alexander Kopp, der einen Schlag vor Lenny Koch und Felix Schöffthaler gewann.

Auch Christopher Schön, der das Wildcard-Turnier durch das Engagement der Schön-Kliniken ermöglicht hatte, war selbst am Start und erreichte einen sensationellen geteilten vierten Platz.

Alexander Kopp spielte am Montag stark.
Alexander Kopp spielte am Montag stark.(Bild: GEPA)

13 Österreicher in Kitzbühel dabei
Mit Alexander Kopp qualifiziert sich nach Sepp Straka, Bernd Wiesberger, Maximilian Steinlechner, Lukas Nemecz, Niklas Regner, Christoph Bleier, Matthias Schwab, Timon Baltl, Lukas Boandl, David Ennsmann, Tim Hofmann und Jakob Lotschak der 13. Österreicher für die Austrian Alpine Open.

Veranstalter Ali Al-Khaffaf freute sich mit Kopp: „Ein richtig sympathischer Kerl. Uns freut, dass wir nach Maximilian Steinlechner einen zweiten Tiroler Lokalmatator am STart haben. Seine Qualifikaton war stark. Er startete mit zwei Bogeys und spielte dann noch acht Birdies. Chapeau!

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