Mit Sieg am Hochzeitstag Kitzbühel-Ticket gebucht

„Bin wirklich sprachlos“

„Ich freue mich unglaublich über mein Ergebnis. Da ich die letzten Jahre selbst fast kein Golf gespielt habe – bin ich wirklich sprachlos. Ich wollte mich eigentlich wieder abmelden von dieser Qualifikation, da ich kaum Zeit hatte um zu trainieren und wir Montag auch noch unseren Hochzeitstag haben. Ich glaube das Datum hat mir das gewisse Glück mitgegeben“, freut sich Alexander Kopp, der einen Schlag vor Lenny Koch und Felix Schöffthaler gewann.