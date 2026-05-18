Yoda-Clan Chef in Marseille auf der Anklagebank

Bis zu 20 Jahre Haft

Die Staatsanwaltschaft wirft den Beschuldigten Drogenhandel, Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung und Geldwäsche vor. Im Falle einer Verurteilung drohen ihnen Haftstrafen von bis zu 20 Jahren. „Dieses Netzwerk, das als Yoda-Clan bekannt ist und als äußerst gut strukturiert und organisiert gilt, hat sich insbesondere im Revierkampf mit dem konkurrierenden Netzwerk der DZ Mafia einen Namen gemacht“, erklärte die Staatsanwaltschaft. Félix Bingui, den die Ermittler eindeutig als Kopf des Clans identifizieren, soll zwischen Frankreich, Marokko und Dubai operiert haben. Er wurde in Marokko festgenommen und 2025 an Frankreich ausgeliefert.