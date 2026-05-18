Bewaffneter auf Flucht
Vier Menschen im Süden der Türkei erschossen
Aus bisher unbekannten Gründen hat am Montag ein bewaffneter Mann in der südtürkischen Stadt Mersin ein Blutbad angerichtet. Er erschoss vier Menschen und flüchtete anschließend mit einem Auto.
Medienberichten zufolge eröffnete der Mann in einem Restaurant das Feuer und tötete den Besitzer sowie einen Mitarbeiter. Mehrere Gäste seien verletzt worden. In der Nähe des Gastronomiebetriebs wurden zwei weitere Personen tödlich verwundet.
Fehde mit Restaurantbesitzer?
Nach Angaben der Nachrichtenagenturen DHA und IHA konnte der Täter mit einem Auto fliehen. Die Polizei leitete eine Großfahndung ein. Beim Verdächtigen soll es sich um einen 17-jährigen Mann handeln, der offenbar mit dem Besitzer des Restaurants verfeindet war.
Überwachungskameras filmten den Angriff beim Restaurant. Die Aufnahmen zeigen, wie der Angreifer mit einem Auto vorfährt, auf zwei vor dem Restaurant wartende Personen das Feuer eröffnet und anschließend flieht.
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