52-Jährige fiel auf Investment-Betrug herein

Kein Tag vergeht ohne gewiefte Betrugsversuche im Internet, in diesem Fall konnte das Opfer aus dem Tiroler Bezirk Landeck einen noch höheren Schaden zum Glück abwenden. Wieder einmal ging es um vermeintlich ertragreiche Investments – Finger weg!
Erst kürzlich im April gelangte die 52-jährige Türkin auf einer Social-Media-Plattform auf eine Investment-Werbeanzeige, die hohe Gewinne in kurzer Zeit versprach. Daher registrierte sich die Frau dort. Kurz danach wurde sie auf einer anderen Social-Media-Plattform persönlich kontaktiert und dazu verleitet, mehrere Überweisungen auf verschiedene Bankkonten durchzuführen.
„Gewinn“ angezeigt, doch Auszahlung klappte nicht
Nachdem der Investorin auf einem eigens angelegten Investmentkonto schließlich ein beträchtlicher Gewinn angezeigt wurde, beantragte sie eine Auszahlung. Diese fan unter Nennung unterschiedlichster Vorwände jedoch nicht statt. Stattdessen wurden zusätzliche Geldüberweisungen zur Durchführung der Auszahlung gefordert.
Irgendwann Bremse gezogen
Diese zusätzlich geforderten Überweisungen führte das Opfer jedoch nicht mehr durch und erstattete am Montag die Anzeige. Insgesamt entstand der Frau laut Polizei ein Schaden in der Höhe eines mittleren vierstellligen Betrages, als mehrere tausend Euro.
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