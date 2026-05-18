52-Jährige fiel auf Investment-Betrug herein

Erst kürzlich im April gelangte die 52-jährige Türkin auf einer Social-Media-Plattform auf eine Investment-Werbeanzeige, die hohe Gewinne in kurzer Zeit versprach. Daher registrierte sich die Frau dort. Kurz danach wurde sie auf einer anderen Social-Media-Plattform persönlich kontaktiert und dazu verleitet, mehrere Überweisungen auf verschiedene Bankkonten durchzuführen.