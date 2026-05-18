6:1! Schweiz dreht Deutsche durch den Fleischwolf

Der Gastgeber präsentiert sich bei seiner Eishockey-A-WM weiter makellos: Die Schweiz hat am Montag in Zürich auch ihr drittes Match gewonnen, die Partie gegen Deutschland mit fünf Toren in einem furiosen zweiten Drittel entschieden! Dabei trafen die Eidgenossen binnen 3:33 Minuten dreimal, landeten am Ende einen 6:1-Kantersieg.
Die Deutschen, die nach dem Vorrunden-Aus bei Olympia auch bei der A-WM mit zwei Pleiten einen Fehlstart hingelegt hatten, zeigten sich gegen die Schweiz zunächst von einer besseren Seite, machten aber zu wenig aus ihren Chancen: Bei einer 3-1-Situation verzettelte sich das DEB-Team am Ende (8.), später stoppte Reichel in aussichtsreicher Position den Puck anstatt abzuschließen (13.).
Zudem ließ der Außenseiter zwei Überzahl-Spiele ungenützt, war defensiv immer wieder für einen Bock gut – sei es wegen eines Wechselfehlers oder eines Scheibenverlusts. Kapital schlug die Schweiz daraus zunächst nicht, der deutsche Keeper Stettmer blieb gegen Malgin (7.), Meier (12.) und Rochette (13.) Sieger.
Startschuss zu einem Tor-Festival
Im dritten Überzahlspiel der Deutschen schlug es dann im zweiten Drittel ein – allerdings in ihrem eigenen Kasten: Einen sehenswerten Tempo-Konter über vier Stationen schloss Malgin in Unterzahl mit einem scharfen Schuss aus spitzem Winkel ab (24.) – der Startschuss zu einem Tor-Festival. Einen bösen Schnitzer von Mik vor dem eigenen Tor nutzte Andrighetto zum 2:0 (29.). Dann wischte Samanski über den Puck, traf Bertschy zum 3:0 (30.) – in Summe drei Tore binnen 3:33 Minuten!
Der deutsche Widerstand war gebrochen, ebenso ging die Disziplin verloren. Die Gastgeber reagierten darauf gnadenlos, nutzten die freien Räume zu weiteren Treffern jeweils im Powerplay durch Hischier (38.) und Josi (39.). Das 0:6 verhinderte Stettmer, indem er den allein vor ihm auftauchenden Knek stoppte.
Eidgenossen reduzierten das Tempo merklich
Die Lust am Toreschießen behielten die Schweizer vor 10.000 begeisterten Fans, die in der Swiss Life Arena für Partystimmung sorgten, zunächst auch im letzten Drittel bei: Andrighetto erhöhte mit seinem zweiten Treffer des Abends backhand auf 6:0 (46.). Ehe die Eidgenossen merklich das Tempo reduzierten, die Deutschen so zum Ehrentreffer durch Tiffels kamen (56.). Am Ende fassten sie mit 1:6 dennoch ein heftiges Debakel aus, welches die Krise im deutschen Team weiter verschärfen wird.
Nach einem Ruhetag trifft die Schweiz, die bei ihrer Heim-WM als Titelanwärter gilt, am Mittwoch ab 16.20 Uhr auf Österreich – da wartet auf die Schützlinge von Roger Bader eine wahre Herkules-Aufgabe. Deutschland hat vor dem Duell mit Österreich am kommenden Samstag noch die Matches gegen die USA (Mittwoch) und Ungarn (Freitag) vor sich, steht massiv unter Zugzwang.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.