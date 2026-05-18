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Eishockey-WM

6:1! Schweiz dreht Deutsche durch den Fleischwolf

Eishockey
18.05.2026 22:35
Das Duell gegen die Schweiz werden die Deutschen wohl nicht allzu gerne in Erinnerung behalten …
Das Duell gegen die Schweiz werden die Deutschen wohl nicht allzu gerne in Erinnerung behalten …(Bild: EPA/CLAUDIO THOMA)
Porträt von Christian Reichel
Von Christian Reichel

Der Gastgeber präsentiert sich bei seiner Eishockey-A-WM weiter makellos: Die Schweiz hat am Montag in Zürich auch ihr drittes Match gewonnen, die Partie gegen Deutschland mit fünf Toren in einem furiosen zweiten Drittel entschieden! Dabei trafen die Eidgenossen binnen 3:33 Minuten dreimal, landeten am Ende einen 6:1-Kantersieg.

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Die Deutschen, die nach dem Vorrunden-Aus bei Olympia auch bei der A-WM mit zwei Pleiten einen Fehlstart hingelegt hatten, zeigten sich gegen die Schweiz zunächst von einer besseren Seite, machten aber zu wenig aus ihren Chancen: Bei einer 3-1-Situation verzettelte sich das DEB-Team am Ende (8.), später stoppte Reichel in aussichtsreicher Position den Puck anstatt abzuschließen (13.).

Zudem ließ der Außenseiter zwei Überzahl-Spiele ungenützt, war defensiv immer wieder für einen Bock gut – sei es wegen eines Wechselfehlers oder eines Scheibenverlusts. Kapital schlug die Schweiz daraus zunächst nicht, der deutsche Keeper Stettmer blieb gegen Malgin (7.), Meier (12.) und Rochette (13.) Sieger.

Startschuss zu einem Tor-Festival
Im dritten Überzahlspiel der Deutschen schlug es dann im zweiten Drittel ein – allerdings in ihrem eigenen Kasten: Einen sehenswerten Tempo-Konter über vier Stationen schloss Malgin in Unterzahl mit einem scharfen Schuss aus spitzem Winkel ab (24.) – der Startschuss zu einem Tor-Festival. Einen bösen Schnitzer von Mik vor dem eigenen Tor nutzte Andrighetto zum 2:0 (29.). Dann wischte Samanski über den Puck, traf Bertschy zum 3:0 (30.) – in Summe drei Tore binnen 3:33 Minuten!

Der deutsche Widerstand war gebrochen, ebenso ging die Disziplin verloren. Die Gastgeber reagierten darauf gnadenlos, nutzten die freien Räume zu weiteren Treffern jeweils im Powerplay durch Hischier (38.) und Josi (39.). Das 0:6 verhinderte Stettmer, indem er den allein vor ihm auftauchenden Knek stoppte.

Eidgenossen reduzierten das Tempo merklich
Die Lust am Toreschießen behielten die Schweizer vor 10.000 begeisterten Fans, die in der Swiss Life Arena für Partystimmung sorgten, zunächst auch im letzten Drittel bei: Andrighetto erhöhte mit seinem zweiten Treffer des Abends backhand auf 6:0 (46.). Ehe die Eidgenossen merklich das Tempo reduzierten, die Deutschen so zum Ehrentreffer durch Tiffels kamen (56.). Am Ende fassten sie mit 1:6 dennoch ein heftiges Debakel aus, welches die Krise im deutschen Team weiter verschärfen wird.

Nach einem Ruhetag trifft die Schweiz, die bei ihrer Heim-WM als Titelanwärter gilt, am Mittwoch ab 16.20 Uhr auf Österreich – da wartet auf die Schützlinge von Roger Bader eine wahre Herkules-Aufgabe. Deutschland hat vor dem Duell mit Österreich am kommenden Samstag noch die Matches gegen die USA (Mittwoch) und Ungarn (Freitag) vor sich, steht massiv unter Zugzwang.

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