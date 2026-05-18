6:1! Schweiz dreht Deutsche durch den Fleischwolf

Startschuss zu einem Tor-Festival

Im dritten Überzahlspiel der Deutschen schlug es dann im zweiten Drittel ein – allerdings in ihrem eigenen Kasten: Einen sehenswerten Tempo-Konter über vier Stationen schloss Malgin in Unterzahl mit einem scharfen Schuss aus spitzem Winkel ab (24.) – der Startschuss zu einem Tor-Festival. Einen bösen Schnitzer von Mik vor dem eigenen Tor nutzte Andrighetto zum 2:0 (29.). Dann wischte Samanski über den Puck, traf Bertschy zum 3:0 (30.) – in Summe drei Tore binnen 3:33 Minuten!